Nada pudo hacer la SAR Plastic Omnium ante el OAR Coruña, que sigue imparable. Los visitantes lograron ponerse por delante en el marcador desde los primeros minutos y así controlaron el partido.

Los locales ya conocían la calidad del rival, pero no pudieron frenarla en los cruciales primeros minutos, en los que ya lograron cómodas ventajas (5-10, min. 14). Así, en esa posición, el OAR es aún más contundente y ya no dejó que la SAR se acercarse. Al descanso, 11-16. Tras el paso por vestuarios, los locales no salieron mal y durante unos minutos estuvieron compitiendo (15-18, min. 36), pero en los siguientes diez minutos encajaron un parcial contundente (1-6), que acabó con todas sus opciones de remontada.

Ficha técnica

SAR PLASTIC OMNIUM: Manuel Piñeiro (4), David Vázquez, André de Moura (5), Iago Vidal (4), Anxo Otero, Diego López (4), Gabriel Pazos, Yeray Soutullo, Lucas Bouzón, Pablo Sánchez, Iván Vázquez (1), Román Arboleya (3), Lois Lago (2), Dani Pereira, Marco García.

OAR CORUÑA: Cibrán Rojo (1), Joel Rábade, Pablo Martínez (2), Juan Pereira (1), Martín Antonio Alfeirán (4), Juanka (3), Kevin Dacosta (1), Adrián, Miguel Ángel Simón (5), Diego Martínez (2), Tello, Santiago Gómez, Richard, Pedro Pereira (1), Julián López (1), Francesco Aragona (9).

ÁRBITROS: Aníbal Diego Montes y Mikel Elvira. Excluyeron dos minutos a Iván Vázquez por la SAR y a los visitantes Juanka, Adrián, Simón y Julián (2)..

PARCIALES: 2-5, 5-7, 6-10, 9-12, 10-15, 11-16 (descanso), 13-17, 15-19, 16-23, 16-24, 19-27, 23-30 (final).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 21ª jornada de la Primera Nacional Masculina. La Bombonera.