El tenista español Roberto Bautista ha sellado el pase de España a las Finales de la Copa Davis después de finiquitar la eliminatoria ante Rumanía (3-1) al vencer a Marius Copil en dos sets (6-2, 6-3) en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella (Málaga).

De esta manera, el equipo español de Copa Davis, que se clasificó directamente para las Finales en 2019 y 2020, no falló a su favoritismo por su condición de local y por su superioridad en la tierra batida, una superficie en la que no pierde desde 1999 ante Brasil, y compró su billete para las Finales. Los de Sergi Bruguera no titubearon en un ‘Playoff’ con Carlos Alcaraz en los focos y con Bautista como figura protagonista.