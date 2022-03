La tranquilidad volvió al Porriño PBB tras la victoria del martes pasad ante el Leclerc. El equipo entrenado por Jenaro Alonso necesitaba un triunfo para acabar con las malas sensaciones y lo hizo de forma holgada. Esta tarde le espera un rival directo en la lucha por la quinta plaza, que ahora ocupa el Chantada. Los dos equipos están igualados a victorias, por lo que el ganador habrá dado un paso importante, a seis jornadas para la conclusión del campeonato.

El técnico porriñés, Jenaro Alonso, apuntaba ayer que “mas allá de la victoria, que es totalmente cierto que nos vino de maravilla, me quedo con las sensaciones de volver a ver a mi equipo pelear como no lo habíamos hecho en los últimos partidos. La comunión con la grada fue increíble, y quisiera agradecerles el apoyo que sentimos en el partido”. Sobre el partido de hoy, apuntó que “jugamos contra uno de los mejores equipos de la liga, y entrenado por el mejor entrenador, Alberto Fafián. Nos exigirán estar totalmente conectados, centrados y preparados para cualquier contingencia, puesto que Alberto es un mago en estas situaciones. Son un equipo grande físicamente, con aleros que pueden jugar en las posiciones de poste y con 4 muy movibles. Es un partido que siempre apetece jugar, un duelo que nos exige y que a mi, personalmente, es de los que más me gusta. Solo me queda apelar al espíritu de lucha y sacrificio del martes, y que la grada nos vuelva a arropar con su apoyo”.