Ana Peleteiro se queda sola en Belgrado. La triplista será la única gallega que acuda al Mundial de pista cubierta que se disputará dentro de dos semanas en la capital serbia. Peleteiro, que el pasado fin de semana logró un nuevo título de campeona de España y que mañana toma parte en la reunión de París en busca de una buena marca y de mejorar sus sensaciones de cara al plato fuerte de la temporada bajo techo, forma parte de la relación de veinticuatro atletas españoles que aparecen en una lista de la que finalmente se ha caído Belén Toimil. La de Mugardos, que ya estuvo el año pasado en los Juegos Olímpicos y contaba con la marca mínima, se ha descartado debido a los problemas que arrastra en el tobillo. En malas condiciones no tiene ningún sentido que fuerce porque no hay opción alguna de lograr un buen resultado y el peligro de agravar su lesión supone un riesgo innecesario. Toimil también se proclamó campeona de España en Ourense el pasado fin de semana pero en su caso lo hizo cambiando la técnica de lanzamiento –renunció al giratorio para no poner en riesgo el tobillo– y sin dar el máximo esfuerzo. Aún así logró la medalla de oro y retuvo su título de campeona.

Tampoco estará en la lista aunque no es una sorpresa Adrián Ben pese a que el lucense batió el miércoles en la pista de Gallur (Madrid) el récord gallego de los 800 metros (1:46.17) y logró de paso la mínima para el Mundial. El problema en su caso es que Mariano García y Alvaro de Arriba tenían también la mínima (con marcas ligeramente mejores que el gallego) y por si fuera poco acabaron justo delante de él en el Campeonato de España, una circunstancia que la Federación Española ya advirtió que sería determinante para resolver la selección en aquellas pruebas en las que hubiera más de un atleta con opciones de ir al Mundial. Adrián Ben ya puede centrarse de este modo en la temporada al aire libre. En esta lista destaca la presencia del mediofondista Adel Mechaal, actual plusmarquista europeo de 3.000 y que podría doblar también en el 1.500 aunque no decidirán hasta última hora. También sobresale Marta Pérez que doblará en el 1.500 y el 3.000; Maribel Pérez (60 metros) o la vuelta de Bruno Hortelano. El velocista madrileño no estaba en una gran cita internacional desde el Europeo de Berlín al aire libre de 2018 y competirá en los 400 metros. Enrique Llopis y Asier Martínez en los 60 vallas son otra de las remotas opciones de España en un campeonato para el que ayer perdió a la joven María Vicente por una lesión.