Esta historia arranca en 2018 cuando a José María Rial, un cangués que se ha pasado toda la vida jugando al fútbol primero y entrenando equipos después, alguien le invita a visitar Santa María de Feira, una pequeña localidad portuguesa situada al sur de Oporto. Allí se practicaba una actividad difícil de catalogar, a medio camino entre el deporte y el pasatiempo, pensada para gente de cierta edad y que trataba de parecerse al fútbol. Rial regresó a aquel viaje con una idea que moldeó durante semanas, la de poner en marcha una modalidad de fútbol donde no influyese la condición física, en la que pudiese integrarse gente de todas las edades y que generase un importante bienestar social. Fue así como nació el “Fútbol a pie”. Cangas fue el punto de partida de esta historia. Rial y la gente que le acompañaba en esta aventura fue involucrando gente al tiempo que fueron puliendo su reglamento, un asunto esencial en toda esta película. Han sido dos años y medio en el que fueron introduciendo cambios a medida que comenzaron a organizar entrenamientos y partidillos en los campos donde habitualmente se disputa la Liga Kenyata. José María Rial recuerda que “es cierto que la pandemia nos ha paralizado en muchos sentidos porque tuvimos que detener la actividad, pero al mismo tiempo nos dio margen para seguir puliendo detalles. Estamos abiertos a la evolución y seguro que habrá cambios en el futuro, pero creo que hemos llegado a un buen punto de desarrollo”.

Si Rial tuviese que explicarle a cualquier interlocutor en qué consiste el “Fútbol a pie” le diría que “se trata de una actividad en la que no importa el sexo ni la condición física y que busca un triple objetivo: deportivo, psicológico y social. Deportivo porque te obliga a moverte de forma constante aunque sin hacer grandes esfuerzos puntuales; psicológico porque a diferencia de salir a caminar tú solo el hecho de estar jugando te permite evadirte de tus problemas y social porque interactúas con otra gente y en muchos casos, sobre todo de aquella gente que jugó al fútbol tiempo atrás, es una buena excusa para reencontrarse con quienes fueron compañeros de equipo”. Básicamente este deporte tiene tres normas básicas: no se puede correr bajo ningún concepto, no se pueden dar más de tres toques seguidos al balón y no puede haber contacto ni entradas de ninguna clase. El robo se hace siempre por interceptación, se anota siempre desde dentro del área y para que un gol sea válido todos los jugadores de un equipo deben estar en el campo del rival, detalle que les obliga a acompañar en ataque e impide que nadie se quede “rezagado” en la otra esquina del terreno de juego. Los partidos se disputan en campos de fútbol siete aunque las dimensiones que se utilizan son ligeramente más pequeñas.

Desde que el “Fútbol a pie” echó a andar (nunca mejor dicho) en Cangas ha conseguido incorporar a unos setenta practicantes que se reúnen para entrenamientos y partidillos. Hombres, mujeres, veteranos, exfutbolistas y gente que creía que ya no volvería a calzarse unas botas se han apuntado a esta modalidad del fútbol que ha decidido dar el salto en la ría. Desde hace unos meses en el campo de Coto Torrón de Mos se reúne un grupo (en la actualidad son una veintena) de gente que se ha apuntado a esta actividad. No serán los únicos. Pronto Coia acogerá a otro grupo que comenzarán a entrenar por la mañana en el campo federativo. Rial y su grupo de colaboradores (Manolo Núñez se encarga de coordinar al grupo de Vigo) llevan tiempo promocionando el “Fútbol a pie” y confían en que pronto pueda arraigar en otros territorios. Están convencidos de que sucederá porque han comprobado la capacidad de enganche que tiene sobre todo en aquellos que han jugado al fútbol y se reencuentran con el deporte que tanto les apasionó.

En ese sentido Rial explica que “hay mucho negacionista al principio, gente que cuando le hablas de jugar al fútbol sin correr se lo toman un poco a broma. Hasta que lo prueban. Entonces es cuando se dan cuenta de lo que supone, de lo divertido que resulta y de lo que engancha. Los que jugamos al fútbol hace tiempo y de repente dejamos de hacerlo, por edad o por lo que sea, solemos decir que soñamos con volver a hacerlo. Pues esta es una buena oportunidad de hacer realidad ese sueño”.

Se ríe José María Rial cuando se le pregunta si cuesta que se cumplan las normas y si no hay demasiada polémica con un reglamento desconocido para la mayoría: “Pues sí. Cuesta que se cumplan las normas...pero al final todo el mundo entiende que el objetivo no es competitivo sino disfrutar de una actividad física en buena compañía. De todos modos, Rial aún estudia la posibilidad de organizar puntualmente algún pequeño torneo con el que añadir de alicientes a su creación. La semana pasada recibió un nuevo espaldarazo después de que la Federación Gallega de Fútbol les haya incorporado a su estructura con lo que ya cuentan con licencia y mutualidad. La familia trata de crecer y Rial invita a todo el que quiera probar. Basta con que le envíen un correo electrónico (futbolapie@gmail.com). Conocerán entonces el deporte que penaliza a los que corren.