Miguel Méndez, entrenador vigués del Ekaterinburg además de seleccionador femenino español de baloncesto, se encuentra de viaje desde Rusia vía Dubai, Frankfurt y Madrid. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ya había motivado la salida de numerosas jugadoras extranjeras de la liga. Tanto el cuerpo técnico como la plantilla del Ekaterinburg, que cuenta con estrellas americanas, belgas o como la española Alba Torrens, ha seguido ese camino.

La situación es dura para Méndez, que tiene una excelente relación con la directiva del club. El entrenador olívico renovó por dos años el pasado verano y se había marcado como principal objetivo la conquista de la cuarta Euroliga consecutiva. No podrá suceder. El comité ejecutivo de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) ha decidido en su reunión de este miércoles suspender la candidatura de Rusia para el ​​EuroBasket de 2025. El organismo tomó una serie de decisiones "con efecto inmediato" entre las que también figura "no permitir la participación de equipos rusos en competiciones de clubes FIBA ​​Europa hasta nuevo aviso y no permitir la participación de oficiales, árbitros y delegados". De acuerdo con ello, en la temporada 2021-22 las competiciones de clubes FIBA ​​​​Europa "continuarán sin equipos rusos en la Euroliga Femenina, la Eurocopa Femenina y la Copa FIBA ​​Europa". Esto ha supuesto la exclusión de UMMC Ekaterinburg, Dynamo Kursk y MBA Moscú de la Euroliga Femenina.