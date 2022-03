Rusia ha sido un mercado atractivo para grandes talentos españoles, especialmente en deportes como el baloncesto. La cascada de sanciones y medidas de boicot tras la invasión de Ucrania ha dejado a varios deportistas en el limbo, pendientes de lo que suceda. Entre ellos al vigués Miguel Méndez, también seleccionador español femenino y campeón de la Euroliga femenina en las tres últimas ediciones como entrenador del Ekaterinburg.

Ekaterimburgo está lejos del escenario bélico, a 2.700 kilómetros de la frontera ucraniana, pero las ondas del conflicto han alcanzado a su principal referente deportivo. Miguel Méndez se encuentra tranquilo. Su relación con la directiva del club es excelente. El vigués llegó a comienzos de 2018, en medio de una crisis del equipo, y desde entonces apenas ha perdido un par de partidos entre todas las competiciones y no ha parado de coleccionar títulos nacionales e internacionales. Los dirigentes rusos renovaron su contrato por dos temporadas el pasado verano y posteriormente le han permitido compatibilizar su trabajo con el cargo de seleccionador, en sustitución de Lucas Mondelo.

Así que de momento Méndez y el club están estudiando la situación. En las últimas horas se ha ido produciendo un goteo de jugadoras extranjeras que abandonan la liga rusa, al menos temporalmente, y el Ekaterinburg difícilmente será una excepción. En su plantilla militan estrellas como la española Alba Torrens, la belga Meesseman y algunas de las mejores jugadoras estadounidenses: Griner, Stuart, Jones, Vandersloot...

Méndez y su inseparable ayudante Nacho Martínez se mantienen en contacto constante con otros entrenadores extranjeros que trabajan en el baloncesto ruso, como Xavi Pascual, Itoudis y Perasovic.

Suspensión masculina

La Euroliga anunció ayer la suspensión de los equipos rusos de la Euroliga (CSKA Moscú, Unics Kazan, Zenit San Petersburgo) y la Eurocup (Lokomotiv Kuban), mientras se prolongue la guerra en Ucrania en una demostración de su compromiso con la paz.

“Estamos consternados por los terribles acontecimientos que tienen lugar en Ucrania tras la invasión de Rusia”, señaló Jordi Bertomeu, máximo dirigente de la competición. “El deporte no es política y no debe ser interferido por la política, pero no podemos estar pasivos ante una crisis social tan terrible”. La decisión se tomó en una reunión telemática entre los 13 equipos accionistas del torneo (Barça, Madrid, Baskonia, Olympiacos, Panathinaikos, CSKA, Zalgiris, Maccabi, Milán, Efes, Fenerbahçe, Asvel y Bayern) y endurece el nivel de sanciones de la asamblea del pasado viernes, cuando se optó por el traslado a un escenario neutral de los encuentros en territorio ruso.

El acuerdo se produjo poco después de que el COI recomendara la exclusión de los deportistas rusos y bielorrusos de las competiciones internacionales y que la FIFA hiciera oficial la expulsión de Rusia del Mundial de fútbol de Qatar-2022.

La decisión inicial de la asamblea de la Euroliga permitió al Barça suspender los partidos del pasado fin de semana en Sant Petersburgo y en Moscú, ante el Zenit y el CSKA. El conjunto de Jasikevicius queda exento de jugarlos, igual que el Real Madrid, que debía enfrentarse al CSKA el próximo viernes, dentro de una competición que queda reducida de 18 a 15 equipos. Solo en caso de una rápida resolución del conflicto, se replantearía la decisión. Cuando concluya la fase regular (faltan siete jornadas), la clasificación se hará sin tener en cuenta los resultados con equipos rusos.

El castigo de la Euroliga llega horas después de producirse las primeras fugas de jugadores como protesta por la agresión rusa. Lundberg, Grigonis, Shengelia y Voigtmann son los cuatro jugadores que han abandonado la disciplina del CSKA. Kuzminska0, Gudaitis y Shabazz Napier han dejado el Zenit de San Petersburgo donde entrena Xavi Pascual. Este club y el Unics Kazan comunicaron ayer a sus plantillas que tienen libertad para salir del club hasta la resolución del conflicto.