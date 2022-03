Una de las imágenes más patéticas del fin de semana pasado fue la de un aficionado del Rayo escupiendo a Thibaut Courtois en Vallecas, con un niño y su padre al lado. Sergio Fernández, portero del Europa, está acostumbrado a que en su portería caigan escupitajos e incluso botellas de cerveza durante los partidos fuera de casa de la Segunda División RFEF, la cuarta categoría del fútbol español. A sus 27 años, hasta ahora nunca había querido hablar de ello en la redes sociales. "Lo que pasa en el campo se queda en el campo", valora. Pero este domingo sí que compartió los insultos y la persecución que sufrió junto a su sobrina de nueve años cuando salía del campo del Terrassa.

Hoy he vivido la situación mas lamentable en los 20 años que llevo pisando campos de fútbol.

Ante todo desmarcar a @TerrassaFC y a la mayoría de su afición de estos actos violentos que no representan a nadie. pic.twitter.com/GlRMIQtzzT — Sergio Fernández (@serg1ofo) 27 de febrero de 2022

"Una cosa es escribirlo y otra es vivirlo", explica a este diario Sergio, que asegura que es "la situación más lamentable en los 20 años que llevo pisando campos de fútbol". El choque había terminado con victoria holgada local (4-1) y sin incidentes ni tensión alguna que hicieran augurar lo que pasaría a la salida. "En el partido de ida había tenido incluso buen rollo con los aficionados del Terrassa". Su madre, su hermana y su sobrina le habían ido a animar. Las dos primeras le esperaron junto a un semáforo mientras que él iba con la pequeña Ana a buscar el coche en el 'parking'. Allí un aficionado rival le increpó. "Subnormal, que te han metido cuatro". "Le dije que me parecía lamentable su actitud, más yendo yo acompañado de una niña".El fan arguyó como excusa que no había visto a la menor, como si en ausencia de ella hubiera estada justificada la salida de tono.

Pese a que la situación ya era de por sí desagradable cogió un tono aún peor cuando otros hinchas empezaron a perseguirle cuando ya estaba en el coche. "Suerte de una chica que paró a uno que iba directo a agredirme". El portero le preguntaba a su sobrina si estaba bien repetidamente. "'Sí tito', me decía Ana. Me llega a pasar a mí a su edad y aún estaría llorando". Él estaba nervioso y no encontraba la salida al aparcamiento y al final, huyendo de los aficionados, logró dar con ella esquivando coches marcha atrás. . En la rotonda había unos agentes de policía a los que les informó de lo ocurrido.

Tanto Sergio como el presidente del Europa, Victor Martínez, tildan de "lamentables" los incidentes, aunque desvinculan la actitud de esos energúmenos del resto de la afición vallesana y del club, de los que destacan el buen trato.