Judith Rodríguez se ha proclamado campeona de España por equipos en espada mixta junto a Begoña Garrido y Iago Fernández. La viguesa conquistó una plata individual en florete y un bronce individual en espada en la Sala de Armas de Esgrima Cid Campeador de Burgos. Judith solo pudo llegar a la ciudad castellana una hora antes del inicio del torneo, por motivos familiares, y sin haber entrenado en las dos semanas anteriores a causa del COVID. Los resultados le permiten mantener el número uno del ranking nacional de florete en esgrima adaptada.

“Ha sido una competición con mucho nivel de los tiradores. A pesar de no estar a la altura mental y físicamente por las circunstancias, estoy contenta con el resultado”, analiza Judith. “He dado el máximo que mi cuerpo me permitía. No he podido igualar el resultado de florete en Ciudad Real, pero ahora lo importante es volver a los entrenos, seguir trabajando y recuperar el tiempo perdido. Quiero ir al cien por cien a la primera cita internacional puntuable de la temporada”.