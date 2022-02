El Saeplast Cañiza logró la primera victoria del año 2022 en el partido perfecto: Con ambiente de derbi, el Polvorín lleno y la defensa como protagonista.

El conjunto local se reencontró con su esencia, la defensa agresiva y ahí estuvo la clave del partido. Desde atrás fueron apuntalando su victoria, contando además con el apoyo de la grada, que no dejó de animar. El Carnes do Ribeiro no encontraba la forma de superar esa defensa 6:0 y poco a poco iban creciendo las distancias, que se dispararon en el tramo final, cuando los visitantes sufrieron varias exclusiones.

Ficha técnica

BALONMÁN SAEPLAST CAÑIZA: Víctor Doval, Pablo González (3), Serrato (2), Forero, Marcos Carrera, Carlos Rodríguez (1), Marcos Pequeño (4), Saúl Candán (2), Jorge Martínez, Íñigo Silva (3), Cristian Canosa (5), Javier Bernárdez (5), Pintus (3), Eloy Molanes (2), Adrián Losón (1), Alejandro López.

20. CARNES DO RIBEIRO OURENSE PROVINCIA TERMAL: Ángel Taboas, Xurxo Pérez, Pablo Álvarez, Pablo Martínez (3), Nicolás Vizcaya, Ángel Riveiro, Manuel Villalba, Manuel Álvarez, Mateo González, David Costa (1), Alberte Villar, Mario Fernández (1), Jacobo Rodríguez (10), Jacobo Soto (5), Manuel Cerviño.

ÁRBITROS: Daniel Álvarez y Luis Medio. Descalificaron a Ángel Táboas (min. 50:28). Excluyeron dos minutos a Forero, Íñigo Silva y Adrián Losón (BM Cañiza) y a los visitantes Ángel Riveiro, David Costa (3, descalificado en el 52:29), Mario Fernández y Jacobo Soto.

PARCIALES: 4-1, 7-3, 8-5, 11-8, 14-10, 18-12 (descanso), 20-13, 22-14, 23-15, 26-18, 29-18, 31-20 (final).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 20ª jornada de la División de Honor Plata Femenina, disputado en el Pavillón Municipal de A Cañiza.