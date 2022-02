El Conservas Orbe Rubensa Porriño volvía a la Liga Guerreras Iberdrola tras el aplazamiento del derbi con la visita a uno de los equipos de la parte alta de la tabla, el Unicaja Banco Gijón.

El partido dio inicio con el Unicaja atacando la defensa 5:1 de las gallegas, que aportaba mucho dinamismo y generaba dudas. A los pocos minutos Ismael Martínez ya decidía hacerle una defensa mixta a la experimentada Marizza Faria. El ataque porriñés conseguía crear espacios en la defensa 6:0 de las locales gracias a un gran trabajo de cruces entre sus primeras líneas y alargando tanto su ataque hasta rozar el pasivo (7-6).

Llegó el final del primer tiempo y el Conservas Orbe Rubensa se fue un gol por debajo (15-14). En este primer tiempo, Estela Carrera fue una de las grandes ayudas.

Las porriñesas no entraron centradas tras el descanso (18-15). Los ataques de ambos equipos continuaban siendo largos y pausados. El Conservas Orbe Rubensa no conseguía igualar (23-20). La defensa del Unicaja Banco Gijón estaba siendo mucho más contundente con María Palomo y Aida Palicio en el centro. El Conservas Orbe Rubensa encadenaba errores (27-22) y ya no pudo reaccionar.

Ficha técnica

Unicaja Banco Gijón: Marizza Faria (1), María González, Cecilia Cacheda (8), María Palomo (2), Nerea Calbón, Aida Palicio (4), Jazmin Mendoza (6), Sandra Vallina, Nayla de Andrés (2), Juliana Borges (7), Alba Fernández, Raquel Álvarez y Lucia Alonso.

Conservas Orbe Rubensa Bm Porriño: Carolina Bono (4), Micaela Casasola (6), Érica Tavares (2), Inés Hernández (3), Arima López (1), Ariana Portillo, Maider Barros, Sarai Samartín (3), Haridian Rodríguez (2), Sandra Fernández, Thais Fermo (3), Carme Castro, Estela Carrera y Begoña Otero.

Marcador cada 5 minutos: 3-2, 4-5, 7-6, 10-10, 12-11, 15-14, DESCANSO, 17-15, 20-18, 23-20, 27-22, 30-23, 30-24.

Árbitros: Luis Colmenero y Víctor Rollán. Por parte del Conservas Orbe Rubensa Bm Porriño excluyeron a Carolina Bono, Érica Tavares, Inés Hernández, Maider Barros y Haridian Rodríguez. Por otro lado, del Unicaja Banco Gijón excluyeron a María Palomo y Nayla de Andrés.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga Guerreras Iberdrola.