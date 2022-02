El Celta continúa dándole sorbos a la Copa. Si en la primera eliminatoria derrotaban al Deportivo en el derbi gallego, ayer hacía lo propio con el Málaga, en un partido que se resolvió en siete minutos.

El equipo entrenado por Claudio Giraldez hizo ayer un partido muy inteligente en el Federativo de Málaga. Los vigueses no salieron a especular con el partido, y desde los primeros minutos de juego dejaron claro que no querían la prórroga para resolver la eliminatoria. Serios en defensa, y con velocidad por las bandas, conseguían que los malagueños no pudieran volcarse en ataque ya que el peligro de los vigueses era evidente.

El Celta tenía el partido controlado, defendiendo muy arriba y no dejando que el cuadro local llegara a las inmediaciones de la portería defendida por César. Los vigueses no tenían prisa, y maceraban el partido esperando una buena oportunidad para dar un zarpazo.

A pesar de que el partido estaba bien encaminado, el técnico vigués movió el banquillo tras el paso por el vestuario. La verdad es que el resultado no le pudo salir mejor, ya que el Celta encontró un filón por la banda izquierda, que aprovecharon para romper el encuentro.

Como era de esperar, el Málaga quiso dar un paso al frente, lo que facilitó el trabajo. El cuadro local dejaba más huecos, y eso era lo que esperaba el cuadro céltico. Además, el equipo presionaba muy arriba, y de este modo se generó el primer gol del Celta. Los vigueses recuperaron un balón en la línea de creación del Málaga, y después de dos movimientos el esférico llega a los pies de Hugo Álvarez que dispara con potencia al segundo palo poniendo por delante a los vigueses.

El Málaga dio un paso al frente para buscar el empate, y eso fue lo mejor que le pudo pasar al Celta, que siete minutos más tarde sentenciaba el partido. Los célticos recupera el balón en medio campo, con el Málaga muy adelantado, lo que le permitió organizar una contra que Martín culmina con un gol muy parecido al de Hugo, siete minutos antes. Un mazazo para un Málaga que ya no levantó cabeza, consiguiendo que el Celta no tuviera excesivos problemas en el tiempo que faltaba.

Ficha técnica

Málaga: Carlos,_Zoilo (Ilaunde, minuto 73), Espínola (Tomé, minuto 73), Recio, Andrés (Torres, minuto 85), Ibra (Pablo, minuto 58), Álex, Aitor, Loren, Álex García y Joquín (Sergio, minuto 58).

Celta: César, Javi (Diego, minuto 46), Martín, Manuel (Reclusa, minuto 76), Pablo, Yoel, De la Iglesia, Damián, Brais (Aitor, minuto 46), Hugo Sotelo (Ares, minuto 81) y Hugo Álvarez (Roi, minuto 89).

Goles: 0-1, minuto 57: Hugo Álvarez. 0-2, minuto 64: Martín.

Árbitro: Aranda Delgado, auxiliado por Muñoz Pérez y Jiménez Hidalgo. Amonestó a Loren y Sergio por el Málaga y a Martín, Aitor, Diego y Manuel por el Celta. En el minuto 92, expulsó al céltico Hugo Sotelo, cuando estaba en el banquillo.

Incidencias: Eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey Juvenil, disputado en el campo de la Federación en Málaga, ante unos mil aficionados.

Equipos clasificados

Tras la disputa de todos los partidos de la eliminatoria, los equipos que acompañarán al Celta en el sorteo de cuartos de final son el Real Madrid, Atlético de Madrid, Betis, Espanyol, Granada, Levante y Tenerife. La Federación todavía no ha comunicado la fecha en la que se celebrará el sorteo, pero lo que sí se sabe es que los partidos se disputarán el próximo 27 de marzo.