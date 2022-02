J. R. R. Tolkien publicó hace 67 años la que fue su obra más famosa, ‘El Señor de los Anillos’. La novela, llevada con notable éxito a la gran pantalla a comienzos de este siglo, narra la historia de dos hobbits que tienen como misión destruir un anillo con tintes malignos. Para ello, deben recorrer buena parte de la Tierra Media, un continente ficticio creado por el autor. Apuntó recientemente Coudet que no le gusta la frase “estar en tierra de nadie” para referirse a la situación clasificatoria del equipo, posicionado en un lugar cómodo en la tabla, sin sentir la amenaza del descenso pero vislumbrado la zona europea cada vez más lejos. Cambiemos entonces la forma de decirlo y pongamos que el Celta habita en la Tierra Media diseñada por Tolkien, más aún tras el resultado de ayer frente al Atlético.

Salieron los vigueses al Wanda Metropolitano como lo hicieron en el mes de julio ante el Atlético Sanluqueño. A mandar. Esa es una de las grandes señas de identidad del equipo de Coudet. El argentino ha conseguido que sus jugadores piensen en ellos y en su fútbol sin importar si delante tienen a Joao Félix, Marcos Llorente u Oblak o si por el contrario están Manolo, José Carlos y Javier. La posesión fue claramente celeste, y la intención, también. Los rojiblancos aguardaban replegados, ordenados y a la espera de que alguna pérdida de los vigueses sirviese para lanzar a los dos velocistas que tenían en la delantera. No ocurrió, y el repertorio ofensivo de los madrileños en la primera media hora se limitó a varios remates lejanos sin ningún tipo de peligro.

En defensa se esforzaron más, sobre todo a la hora de castigar las piernas de los futbolistas del Celta. La ocasión más clara, en los pies de Cervi y que evitó un defensor local cuando todo el estadio esperaba el gol, se la perdió Iago Aspas, dolido en el césped. El motivo no fue otro que una salvaje entrada de Giménez totalmente a destiempo en el tobillo del moañés, que le mostró al árbitro una aparatosa herida. Puede que la sangre alterase al bueno de Hernández Hernández, que decidió igualar el castigo del infractor y de la víctima y se quedó tan pancho mostrando una amarilla a cada uno.

El encuentro entró en fase durmiente después del lance. El Celta seguía domando el balón, siempre con intención pero también con miedo. Si se crease un deporte con las mismas reglas que el fútbol pero sin las dos áreas, el equipo vigués ayer habría firmado una primera media hora histórica. Lástima que cuando se acercaba a las inmediaciones de Oblak se quedaba sin saber qué hacer.

En ese estilo de partido en el que no pasa nada se mueve como pez en el agua el Atlético. Un balón en largo sin aparente peligro fue recogido por Lodi en el área de Dituro, y tras caracolear delante de Hugo Mallo envió un zurdazo ajustado al palo corto del argentino, que se tiró con la mano en una acción que quizás requería intentarlo con el pie. La jugada, eso sí, parte con el lateral de Marín rompiendo por un par de metros la línea de fuera de juego perfectamente dibujada por sus tres compañeros de zaga.

Ni el gol ni el paso por vestuarios alteró el guión del partido. Ambos equipos estaban cómodos en su papel, aunque en los primeros 45 minutos fue el Atlético el que mejor lo interpretó. Pudo cambiar la actuación de unos y otros nada más reanudarse el encuentro. Un saque de esquina lanzado por Iago Aspas y cabeceado en el primer palo se paseó por delantera de la portería de Oblak hasta el segundo, y allí aparecieron Vrsaljko y Aidoo luchando por la posición. Venció el croata, que se adelantó al central ghanés y logró despejar el balón a córner en la que fue la llegada con más peligro de los visitantes en todo el segundo acto.

Son muchos los equipos que sufren si no tienen el balón. No es el Atlético uno de ellos, que pese a llevar una temporada irregular en cuanto al rendimiento defensivo, acumula años perfeccionando un oficio que por momentos ha transformado en arte. Estaban cómodos los de Simeone en su área, dejando al Celta tocar y tocar hasta la línea de tres cuartos, donde el esférico parecía transformarse en un balón de fútbol americano para no dejarse domar por los buenos pies de jugadores como Brais Méndez, Denis Suárez, Cervi o Aspas.

Volvía a no pasar nada cuando hicieron acto de presencia los mismos protagonistas del primer tanto. Kondogbia habitaba tranquilo en el centro del campo, sin presión alguna por parte de los centrocampistas vigueses, y de nuevo enviaba una pelota en profundidad a la espalda de Hugo Mallo. Allí volvía a estar Lodi, que esta vez al primer toque transformó su segundo gol de la noche por debajo del cuerpo de un Dituro que en esta ocasión poco pudo hacer.

Con 2-0 en el marcador y media hora por delante, llegó la hora de los cambios. Pero para sorpresa de todos, fue el Atlético el que los agotó antes de que Coudet se girase para ver a quienes tenía calentando en la banda. De Paul, Griezmann, Carrasco, Luis Suárez y Lemar pisaron el terreno de juego antes de que Nolito y Galhardo se atasen las botas y se subiesen las medias para reemplazar a Cervi y Santi Mina respectivamente. Poco después ingresó Solari por Denis. A ninguno de los tres se les pudo ver en ataque. Tampoco tuvieron mucho tiempo.

En el tramo final del encuentro no pasó absolutamente nada, seguramente por mérito de los locales y demérito de lo visitantes. Un par de disparos de Griezmann, una buena parada de Dituro y varias acciones aisladas encabezadas por Iago y Galán fueron el escueto bagaje del último cuarto de hora. El balance de la visita a Madrid se reduce a cero puntos y un tobillo de Aspas inflamado. Al menos, eso sí, los cinco apercibidos evitaron ver una nueva amarilla que les privase del importante encuentro ante el Mallorca de la próxima semana. Porque le guste o no al Chacho, Europa se aleja y el Celta se está quedando en tierra de nadie. O en la Tierra Media.