El Alondras se acostumbra a no ganar, tras caer derrotado por el Polvorín, en la recta final del encuentro. Debutaba en el banquillo local José Antonio Rodríguez, pero el invitado no era el más adecuado, ya que el filial lucense, es un claro candidato al ascenso directo. Con un cambio en el dibujo táctico a lo que venía apostando el anterior entrenador, el Alondras se plantaba en el césped con tres centrales y dos carrileros. Los morracenses mostraron una vez más su poca creatividad en ataque. El Polvorín sin hacer grandes cosas, lograba adelantarse en el marcador pasada la media hora de juego. Con el resultado a favor, más comodidad sobre el césped de O Morrazo mostraron los lucenses, ante un Alondras que con balón no se muestra cómodo en lo que va de temporada. El primer disparo entre los tres palos de los alondristas, llegaba en el minuto 41, con un tímido golpeo de Arona, que atrapaba sin apuros Julen. Sin novedades en la imagen de unos y otros en los primeros compases de la reanudación, los cambios por lado cangués, dieron un pequeño arreón al juego. No era malo el resultado para los locales, pero un ligero despiste defensivo, condenó al Alondras a la derrota.

Ficha técnica Alondras: Raúl, Diego, Pablo García (Cacheda, minuto 75), Aitor Díaz, Javi Pereira (Manu Vilán, minuto 75), Abel, Jesús Varela, Arona (Mauro, minuto 60), Guille y Ube. Polvorín: Julen, Luis Castro, Pablo López, Jesús Fernández, Alejandro, Rojo, Ramos, Lansade (Xabier, minuto 73), Mayol (Pablo Martínez, minuto 81), Torrado y Thiam (Martín, minuto 87). Goles: 0-1, minuto 33: Lansade. 1-1, minuto 66: Pablo García. 1-2, minuto 84: Jesús Fernández. Árbitro: Rubén Extremadura, auxiliado por Quintairos Rial y Cerqueira Bastos. Incidencias: Campo de O Morrazo cerca de 400 espectadores.