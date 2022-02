Un duelo en el que no había lugar para la piedad. Ambos se jugaban mucho. Era el “Juego del Calamar” y venció el conjunto de Lugo. Un Viveiro que se trabajó el triunfo, pues no lo resolvió hasta los instantes finales, pese a su gol en el minuto 69. Fue un triunfo a fuego lento. El Alondras plantó batalla, porque un derbi siempre está aderezado con picante, pero gano el de casa. Una victoria importantísima.

En la primera mitad no hubo demasiadas ocasiones, aunque la intensidad, las ganas y la lucha no faltaron. Tanto Viveiro como Alondras tuvieron ocasiones para adelantarse, pero se fueron camino a los vestuarios con 0-0. En la segunda parte, el dibujo del encuentro no cambio demasiado, hasta el minuto 60 que se empezó a caldear el ambiente y las tarjetas empezaron a caer. El conjunto de Lugo, que había puesto más empeño en el triunfo pese a la buena labor defensiva del conjunto visitante, consiguió finalmente el botín, obra de Jesús, en el minuto 69.