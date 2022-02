Encuentro exigente el que le espera esta mañana al Celta Zorka Recalvi, en su nueva vuelta a la competición, ya que este temporada se está convirtiendo en un ir y venir de partidos suspendidos por culpa de la pandemia, y la semana pasada les tocó descansar.

Ese no es el único inconveniente que tienen las célticas, puesta en esta ocasión les tocó un viaje largo, en autobús hasta Murcia, con la vuelta incluida, y todo ello para visitar a un Jairis que marcha en la tercera posición del grupo, empatado a victorias con el segundo clasificado, pero lejos del líder de la competición, el Barça, que parece que está un punto por encima de todos los equipos. Las jugadoras viguesas entrenaron con absoluta normalidad a lo largo de toda la semana, y con todo el equipo al completo después de que Musa llegara el lunes tras jugar con su selección nacional. La nigeriana se está convirtiendo en una de las grandes sorpresas de la temporada, a pesar de su juventud y de que es su primera experiencia lejos de su país. Su control del juego interior está siendo muy positivo para el equipo vigués, por lo que puede ser clave para los momentos importantes de la temporada

Cantero tiene claro que la defensa volverá a ser muy importante en el partido con las murcianas. A lo largo de la temporada, las viguesas han demostrado que su fortaleza defensiva es clave a la hora de afrontar un partido, ya que el equipo gana los partidos desde esa faceta. No obstante, Cantero reconoce que las murcianas tienen un gran equipo, amplio, y con jugadoras que aportan muchos puntos. En el partido de la primera vuelta en Navia, el Jairis no le dio opciones al equipo vigués, con una fuerte defensa que hizo que las viguesas no pudieran anotar nada más que cuarenta y nueve puntos.