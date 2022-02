Veintidós jornadas, tardó el Coruxo en lograr encadenar tres victorias consecutivas. Una miniracha que supone un cambio de tendencia en el cuadro vigués, a pesar que desde el vestuario se pide paciencia, reconociendo que todavía no se ha conseguido nada.

Pero de lo que no cabe duda es que esta nueva victoria del Coruxo le permite ver hacia arriba en lugar en lugar de la zona baja de la clasificación. Restan doce jornadas para finalizar el campeonato, tiempo más que suficiente como para seguir creciendo y pensar en otros objetivos que no sean el de la permanencia.

Jacobo Montes, entrenador del Coruxo, afirmó ayer en rueda de prensa, que su equipo había tenido paciencia después de un primer tiempo en el que no había encontrado el camino. Y es que el Arosa llegó a Fragoselo con un planteamiento defensivo, en el que esperaba a los vigueses en la medular del terreno de juego, y no dejaba demasiados huecos por los que llegar al área rival. Estaba claro que el Coruxo era quien tenía el balón, y aunque en los primeros minutos el balón llegaba al área por la banda derecha, la de Garci, poco se tardó en descubrir que la victoria llegaría por la banda contraria. Y es que Chiqui, protagonista del partido, no solo por su gol, fue una pesadilla para Piay. El arousano soñará con el emeritense durante mucho tiempo, y es que el jugador del Coruxo encontró un filón por su banda. Los desbordes fueron continuos, pero solamente faltaba el último pase para lograr el gol.

Las mejores ocasiones del primer tiempo fueron para el Coruxo. La primera la de Garci a los seis minutos de juego, y pasada la media hora de juego Chiqui, en dos ocasiones, pudo deshacerse la igualada inicial.

Del Arosa a penas hubo noticias El equipo estaba más puesto en labores defensivas que ofensivas, aunque mediado el primer tiempo consiguió controlar el partido pero, posiblemente, en un momento en el que el Coruxo tomaba fuerzas.

Tras el descanso, el Coruxo mantuvo la misma idea de juego, pero no el Arosa. El equipo entrenado por Jorge Otero desapareció del terreno de juego, y con tanta ventaja, el conjunto vigués no tardó demasiado tiempo el romper la igualdad inicial. Como no podía ser de otra manera, fue Chiqui el encargado de romper el marcador. El extremo recibió el balón en la banda izquierda, se fue de su marcador, entró en el área y metió el balón en el segundo palo, a donde no pudo llegar Álex Cobo.

El gol fue un mazazo para los arousanos, que desaparecieron del partido, haciendo mucho más fácil el trabajo de los vigueses. El Arosa intentó irse arriba para buscar el empate, pero tan descoordinados, que Youssef robó un balón en el centro del campo, montó una contra y cuando entró en el área le pasó el balón a la izquierda a Mateo, que fusiló el tercer gol.

Jacobo Montes le dio descanso a los jugadores que más desgaste había tenido, y en el tiempo añadido Aarón cerró la cuenta de una mañana mágica.

Ficha técnica

Coruxo: Alberto; Johan, Lucas, Crespo, Aitor Aspas; Dani Vidal; Garci (Álex Ares, minuto 46), Mateo (J._Trigo, minuto 81), Antón (Manu, minuto 86), Chiqui (Aarón, minuto 81) y Silva (Youssef, minuto 57).

Arosa: Álex Cobo; Cotilla, Ross, Pedro García, Piai; Alberto Martín, Mon (J. Fajardo, minuto 81); Porrúa (Nuño, minuto 65), Julio_Rey (Benja, minuto 65), Diego Diz y Luismi.

Goles: 1-0, minuto 64: Chiqui. 2-0, minuto 78: Mateo. 3-0, minuto 91: Aarón.

Árbitro: Bouzas Laconti, auxiliado por Brito Betancor y Ramírez Ramos. Amonestó a Chiqui, Lucas y Mateo por el Coruxo y a a Pedro García por el Arosa.

Incidencias: encuentro disputado en el campo de Fragoselo, que registró una buena entrada. Se guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el naufragio del “Villa de Pitanxo” en aguas de Terranova.

“Hemos ido madurando el partido”

La plantilla y el cuerpo técnico del Coruxo no podían ocultar ayer su alegría tras lograr la victoria ante el Arosa. “Estamos contentos”, apuntó Jacobo Montes en sala de prensa, “ya que sabíamos que era un partido importante. Queríamos llegar a la treintena de puntos lo antes posible, quedan doce jornadas por delante, semana a semana el equipo tiene una evolución, mete registros distintos, y en esta ocasión creo que hemos sido muy solventes. Hemos ganado el partido justamente, por lo que son motivos de felicidad”. Sobre el partido, el técnico indicó que “no se si la idea del Arosa era inicialmente replegarse tanto, pero es difícil en un campo sintético en un día de sol con la hierba muy seca, con lo que la circulación no es tan fluida. Nos costaba encontrar el camino de la portería, pero creo que hemos tenido paciencia, hemos ido madurando muy bien el partido, no cuento acercamientos del Arosa, reseñables; y en la segunda parte, posiblemente provocado por el cansancio, desequilibramos el partido”.