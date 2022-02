El Coruxo buscará esta mañana en el campo de Fragoselo, algo que no ha logrado en las veintiuna jornadas disputadas hasta el momento. Un hecho que tendría un triple valor para el equipo entrenado por los hermanos Montes, y que no son otros que, por un lado, dejar atrás a un rival directo con el golaverage a favor, por otro comenzar a ver de lejos los puestos de descenso y el de promoción y, para finalizar ver más de cerca esa última posición que clasifica para el play off final de ascenso.

Una semana más, el escenario del encuentro será el campo de Fragoselo y, la verdad y tal y como están las cosas, habría que pensarse lo de volver al campo de O Vao, mientras dure la racha, aunque seguramente los jugadores y el cuerpo técnico tendrán un opinión muy diferente. El equipo vigués entrenó con normalidad a lo largo de la semana. Poco a poco Jacobo Montes recupera a jugadores que en las últimas semanas acumularon molestias, pero el fondo de armario con el que cuenta el equipo esta temporada permite cubrir las ausencia sin excesivos contratiempos. Los jugadores vigueses son conscientes de la importancia de los tres puntos en juego. Ese pensamiento se transmitió en los entrenamientos semanales, en donde la intensidad fue máxima ya que nadie se quiere quedar fuera del equipo. A priori, Jacobo Montes no introducirá demasiados cambios en el “once” inicial con respecto al del pasado fin de semana. La idea de juego también debe mantener la de las últimas jornadas, con una presión intensa sobre la salida de balón del equipo rival, que permita recuperar balones para salir con velocidad a la contra. No obstante, no podemos olvidarnos que estamos ante un derbi provincial, en el que tanto los jugadores como los entrenadores se conocen de sobra. Jacobo reconocía tras el entrenamiento de ayer que a pesar “de que los dos equipos nos conocemos de sobra, siempre hay posibilidad de sorprender. Nosotros tenemos claro el plan de partido que tenemos que hacer porque sabemos de la importancia de los tres puntos en juego”. Como en todos los partidos que se disputan en el campo de Fragoselo, solamente podrán acceder a las instalaciones los socios del club hasta completar el aforo del campo. A pesar de nos ser un número excesivamente grande, el apoyo en estos partidos ha sido fundamental para la reacción del equipo.