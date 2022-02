20. ACANOR NOVAS VALINOX: García Lloria, Dorado, Iago Flores (3), José Leiras, Paulo Dacosta, Germán Hermida (3), Martín Molina (2), Eloy Krook (2), Yasir Martínez, Miguel Trigo, Héctor Gil, Alen Muratovic, Guillermo Rial (4), Yago Santomé, Pau Ferre (6).

27. BM GUADALAJARA: Lombardi (3), Alberto Díaz (5), Petrovski (1), Manuel Catalina (2), Romanillos (6), José Luis Román, Krimer, Gorostidi, Luis Aybar, Carlos Pérez (5), Marcos Dorado, Hemal Hamzic (3), Santiago Simón, Daniel Santamaría, Alberto Serradilla (2), Juan Marmesat.

ÁRBITROS: Adrián Rodríguez y Francisco Fernández. Excluyeron dos minutos a Iago Flores y Manu Trigo (3, descalificado en el minuto 54:09) y a los visitantes Lombardi y Romanillos.

PARCIALES: 1-1, 4-6, 8-7, 10-10, 13-12, 14-15 (descanso), 15-15, 16-17, 18-19, 19-21, 19-26, 20-27 (final).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 17 de la División de Honor Plata Masculina, disputado en el Pavillón Municipal de O Rosal. Gran ambiente en la grada.

EL Acanor Novás Valinox cayó derrotado ayer ante el BM Guadalajara en un choque luchado y disputado hasta el tramo final, a pesar de un resultado, que no refleja lo sucedido sobre la cancha. El partido estuvo tremendamente igualado durante 50 minutos y en los últimos diez, una vez el Guadalajara se fue de 4 goles a falta de muy poco para el final, el Novás, ya sin opciones, levantó el pie e incluso hubo minutos para el juvenil Yasir Martínez.

El Novás llegaba al choque con muchas ausencias, aunque con la buena noticia de que Molina contaba con el alta médica y la posibilidad de jugar algunos minutos. Pero las ausencias de Petter y Manu dejaban al conjunto rosaleiro sin lanzamiento exterior y sin su máximo goleador (Petter). Pero este equipo vive de su corazón y ayer volvió a hacerlo. La primera parte estuvo tremendamente igualada y eso a pesar de que no estaba discurriendo como más le convendría a los locales: Demasiados goles encajados en los primeros treinta minutos, aunque el Novás lograba responder con una gran actuación en ataque, para así irse al descanso sólo un gol abajo (14-15).

La segunda mitad comenzó como, en teoría mejor le iba a ir al Novás, con una gran defensa y pocos goles, situación en la que el equipo de Senovilla se maneja con soltura. Pero curiosamente, no fue así. Aunque en defensa las cosas estaban funcionando bien, también con la aportación de Lloria que nunca falla, en ataque comenzaron las dificultades para los locales, que no encontraba posiciones cómodas y cuando las tenían se enfrentaban a Krimer. Así, con dificultad en ataque, pero mejoría en defensa, el encuentro seguía avanzando tremendamente igualado. En el minuto 40, los locales perdían de un gol (16-17) y en el 45 se mantenía esa distancia mínima (18-19). Pero los problemas en ataque eran cada vez más evidentes, aunque el equipo se mantenía gracias a la fantástica defensa. A partir de ahí, el Guadalaja abrió una mínima distancia de dos goles (19-21), pero el sufrimiento del Novás era evidente, por lo que Senovilla solicitó tiempo muerto para tratar de encontrar soluciones (min. 50). Pero no fue posible. El conjunto local encajó un parcial de 6-0 en seis minutos y se acabaron todas las opciones de poder puntuar en este choque. Habrá que cerrar el acceso a la fase de ascenso la próxima semana.