El Porriño PBB quiere sacarse el mal sabor de boca que le dejó la derrota del pasado fin de semana en Ávila. Para ello, el equipo se ha conjurado para lograr la victoria esta tarde, ante su afición, frente al Obradoiro Silleda, equipo con el que está emparejado en la clasificación. Por ello es un partido importante, ya que el ganador se mantendrá en la lucha por la tercera plaza del grupo, ya que las dos primeras parecen ya adjudicadas.

Jenaro Alonso, entrenador del cuadro porriñés, indicaba tras el entrenamiento que “ha sido una semana complicada. La derrota del fin de semana pasado nos afectó, o por lo menos a mí, por lo que hemos trabajado buscando subsanar los errores que hemos cometido en la jornada pasada. Lo importante es que no hemos tenido bajas y hemos entrenado todos los componentes del equipo. La única noticia negativa es que perdemos a uno de nuestros jugadores por un mes y medio, ya que Terry Bardasz ha sido convocado con la selección de Venezuela sub 17. No cabe duda de que es una gran noticia para un club pequeño como el nuestro, pero sobre todo para el jugador”. Sobre el encuentro de este sábado, apuntó que “jugamos contra el equipo cantera de ACB, en el que el rooster es multinacional, y que hace un mes han fichado Artem Yailo. Es un buen equipo, con las características de un equipo de cantera ACB, gran trabajo técnico, velocidad de transición alta, juego a campo abierto, rápidos en la toma de decisiones. Nos obligará a estar especialmente atentos en defensa para parar ese vendaval ofensivo. Es un partido importante y en el que necesitamos contar con la presencia de la afición”.

Pabellón: O Porriño. Hora: Sábado. 20.15 horas. Árbitros: Martínez Covelo y Rico Prieto.