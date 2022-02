El Real Madrid intentará volver a la senda de la victoria y olvidar rápidamente su mala imagen en la Liga de Campeones con una buena actuación en el Estadio Santiago Bernabéu ante un Deportivo Alavés necesitado de puntos y que fue capaz de sorprenderle la temporada pasada.

El regreso a la ansiada Champions no fue el esperado por el conjunto madridista, que el pasado martes en el Parque de los Príncipes apenas inquietó a un Paris Saint-Germain, frente al que estuvo a merced durante casi todo el partido, aferrado a su defensa y a un gran Courtois, con el poco castigo recibido en el marcador (1-0) como mejor noticia.

El postrero gol de Kylian Mbappé da una pequeña ventaja al equipo francés y no hace imposible pasar a cuartos, pero la mayor preocupación fue de nuevo las sensaciones que dejaron los de Carlo Ancelotti, como ya les sucediera en la Copa del Rey en San Mamés. Y dentro de un tramo importante de la temporada, recuperarlas cuanto antes se antoja vital para conocer las aspiraciones de un equipo que está acechado en LaLiga Santander por un Sevilla al que quiere meter presión y alejar a siete puntos.

Ganar al antepenúltimo clasificado se antoja ya con una obligación inevitable. La vuelta de los octavos no es hasta el 9 de marzo y el Real Madrid no puede permitirse ningún despiste en la carrera liguera, ahora mismo el título que mejor encauzado lleva. Enfrente tendrá como primera obstáculo a un Deportivo Alavés que ya le dejó claro el año pasado lo que le puede pasar si sus cinco sentidos no están puestos en esta pelea y que aspira a arañar puntos y a crear complicaciones como otro equipos de la zona baja.