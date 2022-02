Nadie tumba a Lucía Fernández

Lucía Fernández se enfrenta a Laura Fernández en el Campeonato Gallego de Kickboxing, en Sobrado dos Monxes. Viguesa contra mosense en la categoría de -65 kilos. El mismo cartel que dos meses atrás en el peso ligero del Gallego de boxeo. Para Lucía, la pelea ha comenzado mucho antes; hace 13 años, cuando se inició en un deporte que apenas practicaban mujeres. También el pasado 25 de enero, cuando la Federación Gallega se negó a tramitar su inscripción. El Comité Galego de Xustiza Deportiva ha intervenido para permitirle pelear. A todos los golpes, los de cuadrilátero y los de despacho, debe sobrevivir.

Lucía se recuerda siempre activa, deportista, recolectando experiencias. Con 15 años, tras haber practicado gimnasia rítmica y otras actividades, buscaba un cambio “sin saber bien qué”, confiesa. “Estaba un poco perdida. Mi idea era defensa personal o algo así”. El kickboxing se cruzó literalmente en su camino. Dando un paseo, se asomó a la cristalera del Gimnasio Simón; el que el ourensano Simón González, trece veces campeón del mundo, regenta en la olívica Urzaiz. “Entré, pregunté, probé y ya me enamoré. Nunca más he salido de allí”, resume.

Su pasión por el kickboxing ha tenido que someterse desde el principio a duras pruebas. La del entorno, primero, en su consideración de pionera. Rememora: “No estaba normalizado. Había pocos chicos y era casi imposible para chicas. Yo tenía que explicar lo que hacía”.

–Es boxeo pero con patadas –les ilustraba a familiares y amigos.

Cumplidos los 18, tocaba estrenarse en peleas oficiales. Faltaba un elemento básico: rivales en Galicia. Simón tiró de contactos para incluirla en veladas portuguesas. Lucía se tuvo que enfrentar en aquella época a contrincantes que la sobrepasaban en más de diez kilos de peso. En el gimnasio guanteaba contra hombres. “Todo ayuda”, sentencia sobre esas dificultades. “Al practicar deporte toda la vida, el cuerpo lo agradece y se acostumbra”.

El número de practicantes ha crecido mucho en los últimos años. “Y ahora el tema femenino está muy avanzado, con mucho nivel nacional”, acota Simón. Con todo, Lucía recurre frecuentemente al boxeo como preparación y “por rodarse, con más ritmo de peleas. Pero mi deporte es el kickboxing, que me gusta mucho más”, acota la viguesa.

“Lucía es una chavala muy responsable, seria y constante en los entrenamientos. Se deja guiar”, le celebra Simón. “Es una luchadora. Le gusta trabajar y dar el máximo rendimiento posible. Su estilo es muy técnico. Todos mis alumnos lo son. Ganará o perderán, pero están preparados. Si no, no los presentaría”.

A Lucía, culminado el proceso de maduración, la fue presentando en certámenes y campeonatos. Una trayectoria consistente que culminó hace tres años con la conquista del título de España.

La situación ha empeorado desde ese logro; no solo por las dificultades generadas por la pandemia, sino por el divorcio entre Simón González y el presidente de la Federación Gallega de Kickboxing y MuayThai, el ourensano Cipriano Gomes. “A los clubes que no somos afines nos tiene puteados”, asegura Simón. “Nosotros tenemos gente de nivel y nos la echan atrás para que los suyos puedan ganar. El primer año te callas y aguantas. No quieres historias raras. Pero nos están cortando todo a nivel competitivo. Lo hemos denunciado por varias cosas”.

Entre los puntos en conflicto, la federación niega que haya adversarios en las categorías de los discípulos de Simón. Alberto Loureiro y Pablo Izar, astros del kickboxing patrio, que coleccionan títulos españoles e internacionales, llevan cuatro años sin participar en campeonatos gallegos. “El sistema es pésimo. Los chavales quieren competir y hacer deporte”, lamenta su entrenador.

Lucía ha sufrido el mismo bloqueo. Al Campeonato de España del año pasado, en el que quedó tercera, asistió con licencia por Cantabria. “Como deportista quieres pelear, pero es triste que te pongan tantos impedimentos. A la comunidad le compensa que nosotros vayamos. Es absurdo”, se asombra la púgil.

Para el Gallego de 2022 no les pueden negar que existe una adversaria. Porque a Laura Fernández ya se enfrentó en diciembre en boxeo. Y coinciden en el peso adecuado. Simón inscribe a su discípula el 24 de enero, último día estipulado. Paga la cuota a las 20.52 y solicita el alta a las 22.41. La federación la rechaza. Asegura que las oficinas han cerrado de mañana y que no puede tramitar la documentación. Esa misma tarde, cierto que horas antes, sí habían realizado gestiones. Simón no se rinde. El día 27 presenta una denuncia ante el Comité Galego de Xustiza Deportiva, que falla a su favor el 9 de febrero, tres días del combate. El comité ordena la inscripción de Lucía mediante una medida cautelar.

Todo se ha resuelto apenas tres días antes de la pelea. “Ya bastante difícil es la preparación para un campeonato, combinándola con estudios y trabajo, para encima no saber si vas a poder competir y tener que estar haciendo cosas ajenas. Hemos tenido que denunciar al presidente de la federación, que se supone que debería velar por los deportistas. Te sientes infravalorada”, confiesa Lucía.

Se recompone a tiempo. Supera a Laura y con claridad, aunque admite: “Es más complicado enfrentarse a la misma rival. Notas que te estudia y conoce la estrategia que te funcionó. Pero cuando se entrena y se hacen las cosas, al final salen”. A este oro le gustaría sumar en junio el nacional. Advierte: “Me gustaría volver a ser campeona de España... Y representando a Galicia”.