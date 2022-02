El calendario de competiciones gallegas, con la temporada invernal cogiendo velocidad, se presenta interesantísimo para las próximas fechas.

Los próximos eventos son: 19 y 20 de febrero. en Ourense, Campeonato Xunta de Galicia sub 18 y sub 20 en pista cubierta; 20 de febrero, Trail da Andaina Ribeira do Tambre, en Ames; 20 de febrero, en Lourizán, Campeonato de Galicia de campo a través 2022; 25 de febrero, Campeonato de España de clubes en pista cubierta, en Ourense.

Ya a en marzo, día 5, en Folgoso do Courel, (Lugo), Campeonato Xunta de Galicia sub 16 en pista cubierta; día 12, Campeonato Xunta de Galicia sub 10, sub 12 y sub 14 en la pista cubierta en Ourense; día 13, Campeonato Xunta de Galicia de clubes master en pista cubierta, en Ourense; día 13, en Lalín, Carreira do Cocido y también mismo día, en Ferrol, Carreira Popular contra o Cáncer.

Resulta admirable la ejemplar organización atlética de los responsables ourensanos, que se ha podido comprobar muy bien con ocasión de los Campeonatos de clubes gallegos en la pista cubierta de Expourense, recientemente celebrados.