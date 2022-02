O ciclocrós galego non deixa de medrar a nivel internacional. A nosa comunidade será o escenario na temporada 2022-2023 de cinco eventos do calendario UCI (Unión Ciclista Internacional), tres citas máis que na campaña que está a piques de rematar. Este repóker de probas concentrarase no mes de outubro.

Durante oito días Galicia converterase na referencia do ciclocrós en Europa. O 8 de outubro abrirase este bloque de competicións internacionais co Gran Premio Cidade de Pontevedra, que por segundo ano consecutivo gozará da categoría UCI C1. A Illa das Esculturas acollerá o que todo apunta que será o ensaio xeral para o Campionato de Europa que, a falta de confirmación oficial, se disputará no circuíto ao carón do Lérez no 2024.

Repetindo a fórmula das últimas temporadas, ao día seguinte (9 de outubro) o Ciclocross Internacional XaxanCX pechará a fin de semana. A xornada dominical organizada polo XSM de Marín no trazado de Chan de Gagán mantense como evento C2, o mesmo rango que as tres probas que se estrearán no panorama UCI,

O 12 de outubro, festivo estatal, chegará a primeira edición do Ciclocrós Internacional Lago das Pontes, evento impulsado polo Club Ciclista Vilalba-As Pontes. A localidade coruñesa entra pola porta grande no calendario e exercerá de ponte con outra fin de semana de dobre cita con esta modalidade na provincia de Pontevedra.

O Concello de Ribadumia recuperou o pasado mes de novembro a súa aposta polo CX, quince anos despois de ter vivido un Campionato de España, e o vindeiro 15 de outubro dará un paso máis co bautizo do seu Ciclocrós Internacional. Ao mesmo desafío que o Club Ciclista Ribadumia lánzase o Club Ciclista Corbelo. Tras poñer en marcha no 2020 o Ciclocrós Con da Romaíña-Concello de Sanxenxo, na súa terceira edición a proba lucirá por primera vez no seu nome a catalogación de Internacional.

Outra das grandes novas que presenta o calendario UCI aprobado nos últimos días é a disputa en España dunha xornada da Copa do Mundo. O penúltimo evento do certame que reúne aos mellores especialistas do planeta terá lugar o 22 de xaneiro na localidade valenciana de Benidorm.