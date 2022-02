Centro de un extremo al delantero centro para que lo cabecee a la red. El fútbol de toda la vida, todavía sirve cien años después. En el siglo de las tablets, del metalenguaje, de los analistas y de las estadísticas, de las flechas y los vídeos, el factor humano, el instante de inspiración, el segundo de imaginación, sigue decidiendo. Por encima de todo, de la tecnología también.

Así fue como Luuk de Jong, el patito feo del Barça, o uno de ellos, marcaba de un decidido cabezazo el gol que daba el empate al Barça en el tiempo añadido, a un minuto solo del final definitivo. El más alto de la clase cabeceaba al vuelo el enésimo centro del productivo Adama, persistente como nadie.

Una bomba tiró el neerlandés que causó un impacto descomunal sobre un Espanyol que se relamía de la dulce venganza que acunaba desde la ida del Camp Nou, cuando se mereció más el triunfo, y echaba escaleras abajo al Barça del cuarto puesto del que tanto presumía. Luuk amargó la noche de gloria que quedaba pendiente también para De Tomás, que iba a despedirse del césped como un torero, tras haber marcado el gol de la victoria, o eso creía él, o creían todos, que cerraba 15 largos años sin que los pericos pudieran mofarse de los culés.

Ni podrán reírse tanto de Piqué, expulsado en un pique de pardillo con Melamed, acabando los dos con roja directa. Hernández Hernández, pitado con parecida saña que el central azulgrana, tampoco participó del primer triunfo blanquiazul bajo su jurisdicción pese a que se esforzó en ser indultado repartiendo indulgencia aquí y allá.

Luuk anotó el gol más tardío de la temporada y solo sirvió para dar valor al gol más rápido de la temporada, y que permitió al Barça abrir con tranquilidad un derbi siempre bullicioso y tensoy del que Keidi Bare fue el máximo exponente con los roces que tuvo. El equipo azulgrana se acomodó, algo comprensible, para administrar esa inesperada ventaja tan temprana, forjada en apenas 76 segundos. Se echó a la bartola y luego lo lamentó.

Con mucha y pasmosa facilidad detectó Jordi Alba la irrupción de Pedri apareciendo por el interior derecho como si Cabrera y Pedrosa aún no hubieran ingresado en el césped. Pero sí, sí que estaban en el campo. De Tomás gozó de parecida libertad para batir a Ter Stegen por la enorme pifia de Eric al romper la línea defensiva y no calcular el vuelo del caramelo que Darder le había lanzado a su compañero.

El mismo plan de partido

El mérito del Espanyol radicó en que no cambió el plan de partido. Asumió también con naturalidad la situación, con toda una vida por delante para superar la desgracia. Su presión en el centro del campo fue excelente, forzando numerosas pérdidas azulgranas que podían ser el pilar sobre el que edificar el triunfo que nadie de la plantilla había disfrutado. Solo Xavi había vivido la última victoria perica (3-1) de la que se cumplieron 15 años el pasado 13 de enero.

No tuvo un ataque de entrenador en su segundo derbi ahora que los vive desde la banda. En el primero utilizó lo poco que tenía para elegir. En el segundo no eligió nada de lo mucho que tenía. Repitió el grupo que tanto le satisfizo (a él y a todos los culés) ante el atlético con el cambio mínimo, forzado, de Dest por Alves. Sensible diferencia. Hiperactivo uno y apocado el otro, solo Adama dio señales de vida por la derecha, con la salvedad de la fugaz carrera de Pedri. A Dest le esperaba su medio compatriota neerlandés Vilhena. No se molestaron mutuamente. Moreno trasladó a Puado a incordiarle en uno de los numerosos movimientos de piezas de los técnicos.

Moreno llenó el centro del campo con cinco hombres para combatir el juego de pases visitantes y alejar el peligro del área de Diego López, bombardeada desde las bandas por Adama y por Gavi, que marcó el 1-2 que fue invalidado por el VAR. El más joven se comportó con una madurez admirable ante los embistes de Alexis por sacarle del partido.