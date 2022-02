Jornada exigente, la que le espera a nuestros dos representantes en la División de Honor Juvenil, en un momento en el que todo el mundo quiere centrarse en sus objetivos.

Sporting-Celta

Partido exigente, el que le espera esta tarde al Celta, ante un Sporting que no olvida la afrenta de la primera vuelta, en donde los vigueses le hicieron once goles. Un partido en donde los de Claudio Giráldez deberán jugar muy concentrados para no verse sorprendidos.

Marina Sport-Val Miñor

Complicada salida para un Val Miñor que tiene al alcance de la mano salir de los puestos de descenso. El equipo de Álex Villar quiere seguir creciendo.