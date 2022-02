La SAR Plastic Omnium recibe esta tarde al líder de este grupo de Primera Nacional, el Disiclín Lalín, que se está mostrando intratable en la Liga. Los locales, que llevan una racha de cinco derrotas consecutivas, no llegan a este complicado partido en las mejores condiciones, pero tratarán de ser el equipo de la primera parte frente al Carnes do Ribeiro de la semana pasada. La SAR tiene las bajas seguras de Alex y Richard.

Oar Coruña-Granitos Ibéricos

Complicada salida para el Granitos Ibéricos Carballal que visita al OAR Coruña, segundo clasificado del grupo A de la Primera Nacional Masculina. Los vigueses, que tienen la duda de Nano, van dispuestos a pelear al máximo, a pesar de conocer la potencia del rival, con grandes jugadores que destacan principalmente en ataque. Por su parte, el Carballal se ha mostrado muy serio en defensa.

Bueu-Rodosa Chapela

El Rodosa Chapela afronta el choque contra el Bueu con el objetivo de conseguir la primera victoria de la temporada. Después de una buena semana de entrenamientos, sin sobresaltos, el conjunto chapeleiro, quiere ir acabando con sus fantasmas y para ello, lo primero es conseguir un triunfo. El Chapela sabe que para ganar tendrá que evitar que corran y estar muy atento al repliegue.

Lanzarote-Forbe Reconquista

El Forbe Reconquista de Vigo viaja a las Canarias para enfrentarse al Gourmet Ampate Lanzarote, otro de los equipos de la zona alta de la tabla clasificatoria. Ha sido una semana complicada para el conjunto vigués con un par de casos de COVID en la primera plantilla y otros tantos en el equipo juvenil. A pesar de todo, van ilusionados y confiados, tras el importante triunfo de la semana pasada ante el Tejina. Son bajas seguras Remeseiro, Pablo García y Jesu.

Magope Seis do Nadal-Tejina

El Magope Seis do Nadal no consigue dejar atrás sus problemas en este 2022. Esta jornada se enfrentará al complicado BM Tejina con muchas ausencias y varios jugadores que no se encontrarán al cien por cien.