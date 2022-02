El Ajax despidió a Marc Overmars, su director de fútbol y ex del Barça, “con efecto inmediato” después de una serie de conversaciones con Edwin van der Sar, el CEO del club. “Una serie de mensajes inapropiados enviados a varias compañeras durante un período prolongado de tiempo subyace ena su decisión de dejar el club”, informó el Ajax. “Estoy avergonzado. La semana pasada me enfrenté a informes sobre mi comportamiento”, admitió el exdirector deportivo del equipo holandés en el comunicado oficial emitido por el club donde se anunciaba su despido.

“No me di cuenta de que estaba cruzando la línea con esto, pero eso me quedó claro en los últimos días. De repente sentí una enorme presión. Me disculpo. Ciertamente, para alguien en mi posición, este comportamiento es inaceptable”, confesó Overmars.

“Ahora lo veo también. Pero es demasiado tarde. No veo otra opción que dejar el Ajax. Es un gran impacto en mi situación privada. Es por eso que les pido a todos que me dejen a mí y a mi familia en paz” reclamó el exjugador del Ajax, Barça y Arsenal, que ejercía de director deportivo del club holandés desde 2013. Había renovado recientemente hasta 2026.

“Es una situación dramática para todos los involucrados de alguna manera. Es devastador para las mujeres que han tenido que lidiar con este comportamiento”, indicó Leen Meijaard, presidente del Consejo de Supervisión del Ajax.