El Val Miñor salvó en los instantes finales del partido, un punto que le sirve para acercarse un poco más al objetivo de la salvación. Los de Nigrán no estuvieron finos en los primeros minutos del encuentro, pero tras el descanso se entonaron y dominaron a un rival que sin balón ya no estába cómodo. Kike fue una pesadilla por la banda, pero el problema es que sus balones no encontraban un rematador que pusiera al equipo por delante en el marcador.