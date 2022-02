El atleta español Adel Mechaal presentó su candidatura a las medallas en los Mundiales en pista cubierta que se disputarán el próximo mes de marzo en Belgrado tras imponerse ayer domingo en la final de los 3.000 metros de la reunión de Staten Island (Nueva York), tercera cita del circuito mundial oro en pista cubierta, con un tiempo de 7:30.82, nuevo récord de Europa.

Mechaal, que el pasado domingo se proclamó campeón de España de cross, rebajó en 1.58 segundos la anterior plusmarca continental en posesión del también español Sergio Sánchez con un crono de 7:32.41 desde el 13 de febrero de 2010.

Un nuevo récord de Europa que Adel Mechaal logró pese a correr en solitario los últimos 1.000 de la prueba ya que nadie pudo seguir el ritmo del atleta español, tal y como demostraron los casi siete segundos en los que el español aventajó al británico Andrew Butchart, segundo con un registro de 7:37.42 minutos.

Circunstancia que no impidió a Mechaal, que la pasada semana ya corrió en 7:36.57 en la ciudad alemana de Karlsruhe, lograr la segunda mejor marca mundial del año tan sólo por detrás de los 7:26.20 que logró el etíope Berihu Aregawi el pasado 28 de enero en Karlsruhe. Por su parte, el también español Daniel Arce concluyó décimo con una marca de 8:02.25 minutos.

Adel Mechaal aseguró que este año se siente en plenitud: “Estoy muy feliz, porque este año estoy más motivado que nunca y, sobre todo, estoy disfrutando del atletismo. Creo que estamos en un entorno muy bonito y eso me hace muy feliz para trabajar día a día. Ya veremos qué depara el futuro, pero estoy más motivado que nunca”, señaló Mechaal en declaraciones a la revista “Soy Corredor”.

Un récord de Europa al que Mechaal, como el mismo anunció, intentará sumar el próximo 19 de febrero el récord de España de los 1.500 en la reunión que se celebrará el la ciudad británica de Birmingham.

“El 19 de febrero queríamos intentar batir en Birmingham el récord de España de los 1.500. No es tarea fácil, pero siempre ha estado ahí en los planes. Así que en Birmingham iremos a por más. Intentaremos estar lo más adelante posible y a ver si hago marca personal”, añadió Mechaal.

En este sentido, el atleta español se mostró convencido que el buen momento de forma por el que atraviesa no le impedirá llegar al cien por cien a los Mundiales de pista cubierta que se celebrarán el próximo mes de marzo en Belgrado.

“Creo que no estoy todavía entrenando al cien por cien. Antes afrontaba la pista cubierta y el cross muy enfocado y cuando sufría un revés se me venía el mundo encima, pero este año he encontrado el equilibrio entre entrenar, disfrutar y tener mis ratos para mis cosa personales. Estoy bien y cuando llegue el Mundial estaré en forma”, concluyó el atleta español