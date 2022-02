La UD Mos no pasó el primero de sus cuatro exámenes finales. Con ocho jornadas por disputarse (y dos partidos aplazados pendientes), le quedan tres más, ante el Villestro (27 de febrero) y Gijón FF (10 de abril), ambos en As Baloutas, y el partido en Santiago frente al Victoria FC, en la jornada 26, última del campeonato (24 de abril). Malo si el equipo de Diego Puentes llega a ese fin de semana jugándose la permanencia. Porque la Ley de Murphy no perdona.

Las mosenses, que empezaron bien aunque crearon poco, se encontraron con un marcador adverso en la recta final del primer periodo. Un disparo desde fuera del área daba en la mano de Irea y el colegiado señalaba penalti. El Versalles avilesino se ponía por delante en la única acción ofensiva de todo el partido. El Mos, sin Joana, por cuestiones laborales, tuvo en Ana Toubes y en “Lu” Bouzón a sus mejores activos. Insuficiente. El conjunto asturiano planteó un partido físico, con enorme pelea en el centro del campo. Las de Pedro Arboleya no creaban peligro, pero iban por delante. Bouzón mandaba un balón al larguero y Sara Alonso, a centro de Bouzón, repetía balón a la madera. Las “abejas” tuvieron un par de ocasiones más, aunque estas se iban fuera.