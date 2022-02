El Coruxo ha encontrado en el campo de Fragoselo el refugio que necesitaba tras la falta de su talismán en las últimas temporada, el campo de O Vao. Los vigueses han disputado cinco partidos en su campo de entrenamiento y, de momento, el balance no puede ser más positivo, con cuatro victorias y un empate. Trece puntos que le permiten salir de la zona peligrosa de la clasificación, con dos puntos de ventaja sobre el descenso.

El partido de ayer era un reto para los vigueses. El Navalcarnero llegaba situado en la tercera posición y con un buen balance lejos de su campo y, la verdad, es que el partido respondió a lo que se esperaba. Jacobo y Marcos Montes parece que han encontrado su “once” tipo. La única novedad de ayer fue la entrada de Dani Vidal por el lesionado García. Así, los Montes colocaron al lucense por delante de la defensa, haciendo que Antón de Vicente diera un paso al frente para meterse más en la medular, al lado de Mateo Míguez. El Coruxo quiso tener la posesión del balón. Para ello volvió a ejercer una presión, muy arriba, sobre un rival que no sabía reaccionar cuanto no tenía el balón. La presencia de los vigueses en el área madrileña comenzaba a ser constante, y minutos antes de llegar al ecuador del primer tiempo llegaba el primer gol con una magnífica dejada de Youssef que aprovechó Garci para poner el balón en el segundo palo, lejos del alcance de Aitor.

El Coruxo quiso mantener la intensidad, pero la realidad fue que los madrileños comenzaron a presionar muy arriba y les costaba sacar el balón. Fueron los minutos en donde el equipo entrenado por Jacobo Montes lo pasó peor, pero por fortuna consiguieron mantener la portería a cero y llegar al descanso con ese gol de ventaja.

Tras el paso por el vestuario, el Navalcarnero mantuvo la posesión del esférico. Era algo lógico, ya que iba por detrás en el marcador. Una situación perfecta para el Coruxo, que a los nueve minutos hizo una contra perfecta. Chiqui arranca en su campo, llega a la frontal del área del Navalcarnero, mete el balón a la izquierda en donde Aitor Aspas lo pone en el segundo palo para que Youssef remate de cabeza a placer.

Con el partido encarrilado, el Coruxo no se encerró. Esperó a los madrileños en su campo, pero con las líneas adelantadas. El Navalcarnero tenía el esférico, pero no encontraba huecos por los que hacer daño. Los vigueses conseguía un doble objetivo. Por un lado no pasaba apuros e, incluso, pudo haber sentenciado el partido al disponer de varias ocasiones para marcar y, por otro, lograba que los madrileños no estuvieran cómodos a pesar de tener el esférico. Tenían los fusibles fundidos.

Poco a poco los minutos fueron pasando con un Coruxo al que la victoria ante el Navalcarnero le ha permitido dar un paso más en su crecimiento como equipo. Ahora solo falta que todo este buen trabajo se traslade cuando el equipo juegue lejos de casa.

“El equipo sigue creciendo en la competición”

Jacobo Montes, entrenador del Coruxo, abría la rueda de prensa afirmando que “fuimos capaces de ganarle a un gran equipo. En la primera parte fue un conjunto que nos puso las cosas difíciles. Sabíamos que con el balón eran muy buenos, porque tienen mucha movilidad. Esperaban que nuestros laterales saltaran para cortarles la espalda. Creo que ajustamos muy bien en el descanso, y en la segunda parte se jugó el partido que nosotros queríamos. Es cierto que ayuda ir ganando al descanso, y si bien es cierto que en la segunda parte no tuvimos el control de la pelota, si que tuvimos el control del juego. El equipo sigue creciendo, somos capaces de ganar aún cuando no somos dominadores del balón, y eso habla del que el equipo está dando pasos hacia adelante, y ahora solo queda ser competitivos fuera de casa”.