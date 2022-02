El Mecalia Guardés recibe hoy al Salud Tenerife en el partido que cierra la primera vuelta de la Liga Guerreras Iberdrola. Será el segundo de los tres duelos consecutivos que el conjunto de A Guarda dispute en casa, tras el de la semana pasada ante el Bolaños en Copa y el de la próxima, frente al Aula Valladolid. A Sangriña podrá acoger hasta un 80% de su capacidad.

Es delante de sus aficionados donde la escuadra de José Ignacio Prades está ofreciendo su mejor versión esta temporada y, por tanto, un arma a explotar en una segunda vuelta en la que recibirá en A Sangriña a rivales directos como Aula, Elche, Gijón, Rocasa o Málaga.

La escuadra tinerfeña no compite desde el pasado 17 de noviembre. Su último precedente es el encuentro que disputó contra el Elche en la última jornada liguera antes del parón por el Mundial. Los choques frente a Granollers y Zuazo que debió haber jugado en la reanudación quedaron aplazados por casos de coronavirus en un Salud que tampoco actuó en Copa, al ser apeado en la primera ronda por el Grafometal La Rioja de Plata. Varias jugadoras han abandonado su disciplina en las últimas semanas y se han incorporado otras tantas nuevas. Por el momento, el conjunto canario marcha penúltimo, con dos puntos y esos dos encuentros pendientes.

Más allá de la particularidad del rival, el Guardés quiere centrarse en sí mismo. Lleva un 2022 inmaculado de no ser por la derrota en Málaga. Un contratiempo que no deja mucho margen de maniobra al Mecalia si no quiere descolgarse de la zona noble de la tabla–es sexto, con 15 puntos– Por eso, ganar ante el Salud es de capital importancia. Los ánimos están altos en la plantilla tras confirmar su presencia en la fase final de la Copa.

Al igual que toda la temporada, Prades tendrá que lidiar con contratiempos en forma de lesiones. En este caso, ambas en el extremo izquierdo. Ángela Nieto tiene complicado recuperarse a tiempo del golpe que sufrió en la rodilla en el choque de ida de la Copa y Lorena Pérez ha recaído del que le dejó fuera de los dos primeros partidos de 2022. El técnico alicantino tendrá que improvisar para ocupar esa demarcación. María Sancha, que ya probó ahí en la Copa, parece la mejor dotada para desempeñarse pegada a la banda.

“Tenemos muchísimas ganas de cerrar la primera vuelta con victoria y sumar dos puntos que no nos descuelguen de la parte de arriba”, sostiene el seleccionador español. “Queríamos un mes de enero con pleno de triunfos, pero no pudimos conseguirlo al perder en Málaga. Por eso, estos dos puntos son muy importantes”, añade.

Sobre el Salud, la palabra más repetida es “incógnita. La última referencia que tenemos de ellas es muy lejana”, comenta Prades, que insiste en que es “impredecible” saber “qué puede ocurrir” en el choque. “Sabemos que han perdido a varias jugadoras, pero han incorporado otras tantas. Y las referencias que tenemos es que son contrastadas y físicamente muy fuertes. A falta de tiempo para su acoplamiento, tienen calidad de sobra”, concluye.

Pabellón y hora: A Sangriña, 20.30.