Nueva final, la que le espera al Coruxo en la mañana del domingo en un campo de Fragoselo que está cubriendo la falta de puntos que el equipo tiene lejos de casa. A pesar de no jugar en el campo de O Vao, los verdes están haciendo de su campo de entrenamiento un fortín, en donde han conseguido diez de los últimos doce puntos disputados. Y quieren prolongar la racha una semana más ante un Navalcarnero que se mantiene en puestos de play off de ascenso.

Los madrileños han ganado cuatro partidos lejos de su terreno de juego, los tres últimos de forma consecutiva, y en la primera vuelta del campeonato derrotaron a los de O Vao por un corto 1-0, marcado al comienzo de la segunda parte.

De aquel partido a este, las cosas han cambiado mucho en el equipo vigués. Por un lado, la dirección del equipo no es la misma con la llegada de Jacobo y Marcos Montes. En los partidos como local, el equipo está mostrando un nivel muy alto y, semana tras semana, la intensidad es cada vez mayor. Sin embargo, lejos de casa es otra historia. Es por eso que, de momento, los partidos en casa son claves para el Coruxo. Mientras que no lleguen los puntos lejos de O Vao, ganar en Fragoselo es fundamental para mantener la ilusión para salir de la situación que tiene el equipo.

De lo que no cabe duda es que el partido en Fragoselo va a ser muy exigente. El Navalcarnero no quiere perder la estela de los puestos de play off, hace un juego ofensivo, lleva veinte goles a su favor, pero también encaja muchos goles, en total lleva dieciocho, con lo que ese puede ser uno de los puntos a tener en cuenta en el partido de esta mañana. Está claro que el objetivo es desarrollar el juego de los últimos encuentros, sobre todo la primera parte del encuentro ante el Palencia Cristo Atlético, en donde la presión realizada por los vigueses de medio campo hacia arriba ahogó a los rivales, aprovechando sus ocasiones para encarrilar el partido.

El equipo cerró la preparación del encuentro en la mañana de ayer en las instalaciones de Fragoselo. Jacobo Montes convocó a todos los jugadores disponibles en el campo, en donde facilitará la lista de jugadores convocados. Como viene siendo habitual en los partidos que el equipo juega en Fragoselo, la entrada al campo estará limitad a los socios del club, que de momento continúan acudiendo al campo para apoyar al equipo y darle el empuje necesario en los momentos claves del partido.

Sobre el Navalcarnero, Jacobo Montes indicaba tras la conclusión del entrenamiento de ayer, que “el Navalcarnero está en la posición en la que está porque ha hecho muchas cosas buenas. Hace muchas cosas bien con balón, evidentemente tiene sus defectos que intentaremos que se manifiesten en el partido, pero en líneas generales sí, que nos visita un rival de entidad que lo está haciendo bien”.

A la hora de hablar del Coruxo que se puede esperar en el partido de este domingo, y si se parecerá mucho al de hace quince días ante el Palencia, el técnico dijo que “ese es uno de los planes que tenemos previsto para el partido, pero hay que generar otros planes de partido, porque igual comenzamos el partido, el Navalcarnero juega un poco más directo, y ya no puedes apretar tan alto. Entonces hemos diseñado diferentes situaciones de juego para que en función de lo que haga el Navalcarnero, nosotros saber cómo tenemos que comportarnos a nivel defensivo”.

Campo: Fragoselo. Hora: 12 horas. Árbitro: González Rodríguez. Tenerife.