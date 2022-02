Vilagarcía de Arousa acogió el Campeonato Provincial de Ajedrez en las categorías sub 8, sub 10 y sub 12, con gran éxito para el Club Lucena, representante vigués en el evento, con dos oros y una plata. En sub 8 el triunfo fue para Lois Roo, del anfitrión Fontecarmoa, con Xoel Antunes (Lucena) como subcampeón. En sub 10 venció David Álvarez (Lucena), mientras que en sub 12 Diego Ibáñez (Lucena) se proclamaba nuevo campeón provincial.