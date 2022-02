La memoria del cuerpo

“El cuerpo tiene memoria y mucha; te lo digo yo”. José Luis González lo sostiene desde su experiencia inmediata. Sito por lo común o Moki según se tercie (“he tenido muchos apodos desde niño”), se recuerda reciente, sobre las aguas del Miño, acomodándose en un kayak que llevaba casi tres décadas sin tripular; encajonado, incómodo, temiendo volcar en cualquier instante. Tomó las palas y de repente se sintió otra vez tan protegido como en el útero materno; patriota de ese estrecho territorio flotante y dueño de las corrientes. Sito, protagonista en las primeras gestas del Tudense, ha regresado al club tras su larga ausencia. Se resigna a tal pasión: “Lo llevo en la sangre”.

El K-4 del Tudense, con Sito González, Esteban Alonso, Javi Méndez y José Luis García.

El Club Kayak Tudense se fundó el 29 de diciembre de 1979. Al poco se enroló Sito, a sus 12 o 13 años. “De aquella en Tui había como opciones fútbol, baloncesto y piragüismo. Me decanté por el Tudense. En él pasé mi adolescencia”, consigna. Una primera etapa intensa, en la edad en la que el ser humano se edifica. Sito rememora los afectos: “Tenía compañeros que también lo eligieron, encajamos todos e hicimos piña”. Igualmente menciona los triunfos, como aquel título juvenil gallego en K-1. Esteban Alonso, que después ha sido entrenador, director deportivo y alma de la entidad, le refresca otro al antiguo socio: la medalla de bronce en la modalidad esprint del Campeonato de España. La gloria kayakista inicial de una entidad que había empezado a recolectar metales en canoa. Javi Méndez y José Luis García completaban el cuarteto.

Pese al fulgor o quizá por ello, Sito abandonó pronto, apenas superados los 20 años. Se le acumularon hastío, amor y obligaciones. “Lo dejé por la vida laboral –es comercial– y el cansancio. Yo entrenaba muchísimo siendo juvenil, al tener opciones de lograr cosas. Vivía para el piragüismo. Los amigos se iban de fiesta y yo nunca podía. También conocí entonces a la que ha sido mi mujer. Tuvimos hijos”.

El atletismo es su otra afición. “Jamás he dejado de practicar deporte. Siempre le pegué bien a correr. También me encanta”, advierte. Cuando sus hijos crecieron y “ya tuvieron su vida decidida”, retomó primeramente su filiación con el Club de Atletismo Tui. Hace tres años se proclamó campéon gallego de 1.500 en su categoría de veteranos. Al piragüismo solo retornó una vez en un cuarto de siglo largo, a petición de Eduardo Sousa. El antiguo presidente del Tudense, fallecido en 2015, le propuso formar parte de un K-4 que iba a competir en el Trofeo Príncipe de Asturias-Gran Premio Diputación de Pontevedra.

–Pero yo llevo mogollón sin remar, no sé si podré –avisó a Sousa.

Pudo más la tentación que la precaución. “El K-4 es mi embarcación favorita. Remé y me encantó. Y quedamos segundos”, resume de esa reaparición puntual. Después volvió a centrarse en las carreras: “Hice algunas bajadas de ríos, de paseo, pero nada de competición”.

Así se mantuvo, asido a la tierra firme, galopando en tartán y populares, hasta que hace tres meses el talón empezó a chillarle. Le han diagnosticado una lesión en el tendón aquíleo de engorroso proceso: “Va para rato”. Decidió regresar a la piragua como “alternativa” mientras sanaba. “Hice ficha con el Tudense por realizar algo de deporte mientras no me recuperase. Era con la idea de salir de vez en cuando, pero me ha entrado en la vena otra vez. Y a darle caña”, se jalea, aceptándose a sus 54 años.

En realidad, nunca se olvidó totalmente del Kayak Tudense. Desde la orilla lo ha visto convertirse en uno de los principales clubes del país, coleccionando títulos colectivos e individuales. “Era del montón. Ahora no tiene nada que ver. Ver cómo el club de tu vida ha crecido es muy bonito”.

En la entidad han acogido con alborozo a quien es a la vez padre de los que lo sucedieron e hijo pródigo. “El recibimiento que he tenido ha sido espectacular. Nunca me lo imaginé. La aceptación de los entrenadores, de la directiva y de los compañeros ha sido muy buena. Pensaba que iba a ser más frío. Los veteranos no somos importantes. El Kayak Tudense tiene ahora nivel para un tipo de atletas de alta calidad”.

Ha sido igualmente especial la reconciliación con la piragua: “Las embarcaciones no tienen nada que ver con las de antes. La forma de palear, tampoco. El remo que llevas es diferente. Técnicamente no tiene nada que ver con lo que hacíamos antes. El primer día pensé que me iba a ir al agua. Estos barcos son muy estrechos. Pero la sensación del regreso fue fantástica. No pensé que fuese a adaptarme tan rápido. Me sorprendió. Fue como un reloj”.

“Mi idea era entrenar y pasarlo bien. Pero empecé a salir todos los días y ahora estoy enganchadísimo”, confiesa. Esas dos horas en el agua, sin falta cada jornada, se enfocan hacia el próximo Campeonato Gallego de veteranos, a finales de febrero: “Creo que iré. Ya tengo ganas de competición. Cuando me meto en algo, entro a saco. Me entreno más que cualquier juvenil. Me encanta machacarme”.