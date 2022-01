Alondras y Rápido de Bouzas se repartieron los puntos y el dominio. Una parte para cada equipo. Comenzaron muy fuertes los cangueses, circulando con rapidez el esférico y disponiendo de una buena oportunidad a los dos minutos de juego, por mediación de Ube. Buenas sensaciones las que estaba ofreciendo el cuadro rojiblanco en los primeros compases. Muy pronto llegaba el primer gol de la tarde. Jesús Varela, tras una pared con Iago Pérez, culminaba una buena jugada de su equipo. Se merecía el tanto el equipo morracense dado los buenos minutos que estaba ofreciendo. Poco a poco ese buen juego fue desapareciendo, con un Bouzas que ya no sufría en defensa, pero tampoco aportaba nada en ataque. Solamente en los minutos finales del primer acto y a balón parado, daban noticias en ataque los visitantes. Martín se tendría que emplear con un disparo mordido de Iago Martínez, tras varios rechaces después de un saque de esquina. Justo antes de irse al descanso, Millán desaprovechaba una buena ocasión para igualar la contienda. En los últimos compases del primer tiempo, el Alondras ya empezaba a mostrar debilidad en su juego, y lo certificaron en el segundo. El Rápido conseguía empatar a los cuatro minutos de la reanudación, al ejecutar una falta al borde del área Carlos Pereira. La escuadra canguesa ya no tenía la pelota en ese momento y le costaba mucho construir juego. Cellerino, en un balón suelto, enviaba el balón al palo en la mejor ocasión para los vigueses en el segundo tiempo. Sin que ninguno de los dos ofreciera buen juego, los minutos iban pasando con un resultado pobre, para las aspiraciones de los dos equipos. Unos por no sufrir los puestos bajos, y el Rápido por mantenerse en la zona alta. Entrando en la recta final, un grosero error de Álex Vila, casi le cuesta caro a su equipo, al escapársele un balón de las manos un balón sin aparente peligro.

Ficha técnica Alondras: Martín, Diego, Landeira, Yago Pérez (Cacheda, minuto 68), Manu Vilán, Óscar (Nando, minuto 68), Abel, Jesús Varela, Raúl Paz, Guille (Anxo, minuto 83) y Ube (Mauro, minuto 87). Rápido: Álex Vila, Noel (Horacio, minuto 46), Barbeito, Cellerino, Iago Martínez, Millán (Javi Otero, minuto 68), Aram, Carlos Pereira (Adrián, minuto 78), Álex Rey, Pablo Salgueiro y Diego Abal. Goles: 1-0, minuto 7: Jesús Varela. 1-1, minuto 49: Carlos Pereira. Árbitro: González Franco, auxiliado por García Santaeufemia y Pérez Tejerina. Amonestó por parte local a Abel, Guille, Ube y Cacheda, por lado visitante a Cellerino. Incidencias: encuentro disputado en el Campo de O Morrazo ante unos 400 espectadores.