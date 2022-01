El Conservas Orbe Rubensa Bm Porriño se prepara para una tarde complicada en Valladolid (19:00, Pabellón Huerta del Rey). El conjunto de Isma Martínez defiende los cinco goles de diferencia que consiguió el miércoles ante el Aula Cultural en la ida de la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina. El premio es estar en la “Final a ocho” que se disputará en San Sebastián entre el 29 de abril y el 1 de mayo.

Tras un gran segundo tiempo el Porriño consiguió hace tres días el triunfo por 28-23. Una renta apreciable dejando además al conjunto castellano en un tanteo bajo lo que previsiblemente obligará al Aula Cultural a ganar por un margen de seis goles para estar en la fase final.

De todos modos, el Porriño tiene un precedente próximo del que aprender. El año pasado, en una situación similar, el Aula Cultural consiguió voltear la eliminatoria y dejar en la cuneta a las gallegas.

Visto lo sucedido el año pasado y con una situación parecida, Ismael Martínez recalcó la importancia de concentración: “Tenemos la intención absoluta de ir a ganar a Huerta del Rey, porque sabemos que cinco goles de ventaja son cinco minutos malos nuestros”.

A pesar de la ventaja, el técnico del Conservas Orbe Rubensa Bm Porriño considera que eso no significa nada “no podemos ir a jugar con el marcador. Tenemos que intentar ganar eso lo primero y, de hecho, creo que es primordial no especular y no creer que tenemos nada hecho”. Además, recordó lo sucedido en el partido del año pasado “nos hicieron un parcial muy amplio en un espacio de tiempo muy corto y sabemos que esas son sus principales virtudes”.

Mecalia Guardés-Bolaños

Donde no hay ninguna clase de dudas es en la eliminatoria que enfrenta al otro equipo gallego. El Mecalia Guardés consiguió en la pista del Bolaños (equipo de la División de Honor Plata) un triunfo incontestable (21-40) que convierte en un trámite el encuentro de hoy (19:00, A Sangriña).