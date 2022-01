Trámite cumplido para el Mecalia Guardés que ayer solventó su clasificación para la fase final de la Copa de la Reina que disputarán los ocho equipos que superen esta ronda. Ayer las de Prades se impusieron con enorme rotundidad al animoso Bolaños, equipo bien respaldado en la grada, que acusó la diferencia de categoría que había entre ambos equipos. Solo existió el partido en los primeros minutos. Mediado el primer tiempo el equipo de A Guarda subió de revoluciones y la diferencia en el marcador no dejó de crecer. El 13-21 del descanso ya era elocuente, pero las guardesas no quisieron abrir en la reanudación la puerta a ninguna sorpresa. Y no dejaron de insistir hasta doblegar a las manchegas en el marcador. Con este resultado las de Prades jugarán el partido de vuelta que será un simple trámite y ya pueden ir haciendo planes de cara a la fase final de este atractivo torneo.

Ficha técnica Vino Doña Berenguela Bolaños (13+8): Míriam Rodríguez (p.), Carla Baos (p.); Belén Valverde, Danilza Moreno (5), Victoria González, Nazaret Gracia, Eva Márquez (2), Carmen Arroyo (4), Lola Aranda, Marina Fuentes, Odalys Escalona, Lucía Gómez (4), María Sánchez, Danae Miranda (6), Cristina Martín y Alba Sobrino. Mecalia Atlético Guardés (21+19): Carratú (p.), Míriam Sempere (p.) (1); Sandra Santiago (5), Nazaret Calzado (6), Carolina Silva (1), Lorena Pérez (4), Ángela Nieto (3), Patrícia Lima (5), Paula Arcos (4), Carla Gómez (3), María Sancha (3), Gabriela Pessoa (3), Daniela Moreno (1), Aroa Fernández y Yaiza Alonso (1). Parciales cada 5 minutos: 3-4, 6-8, 7-9, 9-11, 11-15, 13-21 (descanso); 15-22, 16-24, 17-28, 17-34, 20-36, 21-40 (final). Árbitros: Enrique Pérez y Luis Díaz-Flores (Madrid). Excluyeron dos minutos a las jugadoras locales Odalys Escalona y María Sánchez y a las visitantes Sandra Santiago y Carolina Silva (2). Incidencias: Partido correspondiente a la ida de la segunda ronda de la Copa de la Reina disputado en el Pabellón Macarena Aguilar de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real).