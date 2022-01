La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció ayer que se prorrogará el aforo de los eventos deportivos manteniendo así los mismos porcentajes que ya estaban establecidos. Es decir, se mantiene la limitación máxima del 75 por ciento para eventos en recintos abiertos y del 50 por ciento en cerrados. La medida aprobada ayer se prolongará durante todo el mes de febrero.

Así lo ha comunicado la titular de Sanidad en la rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial de Salud. Asimismo, ha compartido la colaboración de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y de los clubes deportivos en el cumplimiento de los acuerdos en el seno del Consejo.

Fue el pasado 1 de octubre cuando, después de un año y medio, los estadios de fútbol volvían a tener la capacidad del cien por cien de los aforos, mientras que los de baloncesto tenían un aforo máximo del 80 por ciento, medida que ha sido prorrogada en diferentes reuniones del Consejo Interterritorial hasta el pasado 29 de diciembre, cuando el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron en el Consejo esta reducción de aforo, que se ha vuelto a prorrogar sin fecha de finalización concreta.

Las restricciones aprobadas por Sanidad no se limitan tan solo al aforo de los recintos. También se han prologado las medidas de protección no farmacológicas de siempre, como el uso de mascarilla o la prohibición de beber, comer o fumar en las gradas. Se podrá no obstante, beber agua (no refrescos) en los espacios habilitados para tal fin como las cantinas de los estadios o polideportivos.