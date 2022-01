El Juvenil Ponteareas cayó por 2-0 y no logra sumar en A Magdalena en su primer partido del año frente a un Villalbés liderado por Adrián, que se apunta un doblete. La derrota lleva al conjunto visitante a caer a puestos de descenso, aunque con varios partidos aplazados aun por disputar.

El conjunto local venía con la moral alta tras ganar a domicilio frente al colista y cortar su mala racha, y eso se demostró sobre el terreno de juego. Para el Juvenil Ponteareas, la victoria frente al Atlético Arnoia tan solo fue un espejismo, pues vuelve a la senda de la derrota y cae a la decimocuarta plaza tras la victoria del Viveiro.

En la primera mitad se adelantaría el conjunto local por medio de Adrián Otero en un partido muy disputado aunque con pocas ocasiones claras de gol. Ya en la segunda mitad, el Juvenil Ponteareas salió en busca del empate y, tras desaprovechar varios acercamientos, en el minuto 56 Adrián firmaría su doblete particular y el segundo para el Racing Club Villalbés, que suma su segunda victoria consecutiva y se mete en posiciones de playoff. Durante media hora, el partido fue un querer y no poder para los visitantes, que no conseguían poner en apuros al meta local Ángel.

Tras el partido, el Juvenil Ponteareas cae al descenso con 17 puntos y deberá rehacerse en casa ante el Noia en la próxima jornada. El Villalbés se mete en el grupo que lucha por el play off de ascenso, aunque tiene más partidos jugados.

Ficha técnica

Villalbés: Ángel; David Buyo, David Verez, Jorge, Javier, José, Alberto, Fernando (Daniel, minuto 64), Javier Rey (Alberto, minuto 74), Rares (Ángel, minuto 56) y Adrián.

Juvenil: Daniel; Giráldez (Yhave, minuto 62), Portas (Iván, minuto 83), Roberto Carlos (José Manuel, minuto 73), Carlos, Javier, Sergio (Abraham, minuto 73), José Ramón (Xoel, minuto 62), Marcos Justo, Yago y Marcos Rodríguez.

Goles: 1-0, minuto 31: Adrián. 2-0, minuto 56: Adrián.

Árbitro: Espasandín Cores. Tarjetas amarillas a los visitantes David, Roberto Carlos, Carlos y José Manuel.

Incidencias: encuentro disputado en el campo de A Magdalena