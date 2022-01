El Real Madrid pasó un mal trago en Elche, donde los blancos estaban eliminados y en inferioridad en la prórroga. Pero la flor de Ancelotti, esa que le achacaban a Zidane, quiso que dos jugadores sentenciados por el italiano, Isco y Hazard, rescatasen al equipo.

Aturdidos por la resaca de la Supercopa, con el jet-lag de Arabia y un rival accesible enfrente, Ancelotti decidió rotar y el once se pobló, por primera vez en muchos partidos, de no habituales como Marcelo, Nacho, Camavinga, Valverde o Jovic. Si a eso se suma un Elche sin presión en Copa y centrado en la Liga, se obtiene un partido desenfadado.

Fallos clamorosos

El Elche optimizó la banda de Marcelo, a lo suyo, y a un Camavinga dando una versión laxa de Casemiro. Lo aprovechó con un juego audaz, casi suicida, y marchándose arriba. Carrillo dispuso de dos ocasiones clamorosas, una más difícil de fallar que de marcar. Los blancos volcaban su juego por el carril de Vinicius y Marcelo, resultando una primera parte tan entretenida como inquietante para Carletto. Un partido raro que elevó la ceja de Ancelotti.

Los blancos comenzaron a dominar, subiendo la intensidad. El Elche se metió atrás, condenado a una agonía con la segunda mitad por delante. Los ilicitanos daban coletazos con contras, buscando las cosquillas a Marcelo, que para entonces era un extremo más. Los suplentes blancos no encauzaban la eliminatoria y Carletto terminó tirando del trivote titular (Modric-Casemiro-Kroos) con veinte minutos por delante.

Retiró el italiano a Jovic, dejando al equipo sin 9 y poniendo en el campo a Isco cuando el partido ya tenía tufillo a prórroga. Dejaba el gol en manos de Vinicius y Rodrygo, muy densos. Pudo sellar el pase Vini tras una gran triangulación, pero el brasileño le pegó blando y centrado. Y el partido aterrizó con indolencia en una prórroga más que merecida. Por la seriedad local y la esterilidad visitante.

Prórroga con ‘jugones’

Reclutó para la prórroga Ancelotti a Hazard y Ceballos, alineando un ejército de ‘jugones’ sin punta. Dominaba el Madrid la pelota, pero marcar Gombau con una falta al borde del área que Lunin desvió. Y entonces todo se complicó. Roja directa a Marcelo, por una falta que solo vio el árbitro, y falta que terminó en la red tras un disparo de Verdú que tropezó en Ceballos.

Y entonces resucitaron Isco y Hazard para rescatar a los blancos. El primero desviando un disparo de Ceballos a la red, el belga aprovechando las dudas del meta local para culminar una contra. Dos jugadores descartados por el técnico y puestos en el mercado salvaban al Real Madrid. Ancelotti también tiene flor.

Quejas del Elche por un gol anulado

Gonzalo Verdú, futbolista del Elche, explicó que la acción previa al gol anulado en los instantes finales del partido contra el Real Madrid “es un forcejeo con Lucas Vázquez”, el árbitro “deja seguir y luego pita falta”, aunque apuntó que su conjunto pudo hacer “las cosas mejor para poder ganar” y resaltó su “orgullo” por el encuentro disputado por su equipo. “Un forcejeo que voy con Lucas Vázquez, la deja seguir y luego pita falta. Nos está costando un poco aguantar este tipo de cosas. Son muchos partidos. No hablar del árbitro. Hemos podido hacer las cosas mejor nosotros para poder ganar y no ha sido así“, dijo en declaraciones a ‘DAZN’ al término del choque en el estadio Martínez Valero. “Que te remonten un gol en tan poco tiempo... Teníamos cerca el pase, nos vamos jodidos por eso, pero llenos de orgullo del partido con toda esta gente, sin ni una entrada sin vender. Nos ha faltado cerrar esa victoria y el pase, pero teníamos delante al Madrid y no ha podido ser”, expuso el jugador local.