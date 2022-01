El Real Madrid hizo oficial ayer el regreso del alero internacional argentino Gabriel Deck que, tras su efímero paso por la NBA, ha fichado por el club blanco por lo que queda de temporada y dos más.

Su entrenador, Pablo Laso, se mostró muy satisfecho de su fichaje: “Hablamos de un jugador muy determinante en todos los equipos en los que ha jugado. No hablaría de Oklahoma porque allí no ha jugado y esto sería a día de hoy lo peor de Gaby, la sensación de que desde el partido del Fenerbahce, hace ocho o diez meses, ha jugado cuatro partidos, los de los Juegos Olímpicos con Argentina. El resto no se puede valorar”.

En su segunda etapa en el Real Madrid, el alero argentino abogó por desempeñar un rol “que pueda encajar en el grupo. Ojalá sea el mismo que el de antes o aún más respecto al juego y demás, pero siempre con las ganas de ayudar”.