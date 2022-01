La Copa de España será el primer gran reto en 2022 del Vigo-Rías Baixas y los ocho fichajes realizados durante los últimos meses por la estructura que preside José Luis Chamorro cumplen con el requisito de ser ciclistas sub25 establecido por el certamen más prestigioso del calendario estatal. La nómina de incorporaciones del conjunto flúor la completa Marcos García. Este segoviano de 19 años procede del Escribano Sports Team.

Natural de Navas del Riofrío, el octavo refuerzo del Vigo-Rías Baixas responde al perfil de escalador. "Me gusta bastante subir ya que en Segovia tenemos poco llano", bromea este corredor que durante su etapa como júnior dio muestras de su potencial en una ronda del máximo nivel como la Bizkaiko Itzulia. Más allá de sus cualidades, se considera "un ciclista de equipo, me gusta formar parte de un grupo. Pienso que estando a gusto y encajando, uno se puede exprimir mucho más cuando toque remar a favor del colectivo o para aportar presencia en carrera y resultados".

La pasada campaña Marcos García se estrenó como sub23, un debut en la categoría que no lo dejó satisfecho y que confía en mejorar vestido de flúor: "El Vigo-Rías Baixas me ofrece esta oportunidad y la confianza para hacer un buen 2022. El año pasado no dispuse del calendario necesario para coger un buen ritmo de competición. Esta temporada daré el 110% para que el nombre del equipo siga siendo un referente en el mundo del ciclismo y, sobre todo, dando guerra de la buena en cada carrera".

Los otros siete corredores que han recalado en la formación que en 2021 lideró el Ranking Élite estatal son los gallegos Martín Rey y Ramón Fernández, el portugués Joao Leite, el asturiano Martín Barrero, el castellanoleonés Cristino Lanchas, el catalán Marcos Navarrete y el venezolano Yurgen Ramírez.

Sin cerrar la puerta a algún fichaje de última hora, la plantilla del Vigo-Rías Baixas ya está definida para empezar a competir en el calendario estatal a principios de febrero. Será la décima temporada de la escuadra olívica en el pelotón Élite-Sub23