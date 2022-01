El Sárdoma CF vuelve al segundo puesto de la tabla al aprovechar el aplazamiento del partido del Friol ante el Victoria en Santiago. Y lo hizo sufriendo, porque tuvo que remontar un marcador adverso, para mantenerse impoluto en sus partidos lejos de As Relfas. Resolvió en el cuarto de hora final, pero lo hizo.

La solvencia del equipo sardomista está fuera de toda duda a domicilio: siete desplazamientos, seis victorias y un empate. Las de Ferreiro no cerraron el partido en la primera mitad (dos ocasiones de Yaiza, dos de Noe) y un gol rival empezó a recordarles el choque de la campaña anterior en el mismo escenario (derrota por 1-0). Pero Nerea marcaba tras un centro lateral de “Drus” y el partido cambiaba. El Sárdoma buscó el triunfo y el colegiado anulaba un tanto de Nerea tras disparo de Irene. No obstante, Irene, que regresaba tras su ausencia por confinamiento, no perdonaba en los minutos finales: balón largo, ganaba la disputa con la central coruñesa y marcaba. Décimo gol de la delantera esta campaña, sexto como visitante. Ni en los minutos restantes ni en el tiempo de descuento se movería el marcador. El Sárdoma devolvía a las de Cris Oreiro el 1-2 de la primera vuelta y, de paso, vencía a las “cebras” herculinas por vez primera en dos años.

Ficha técnica

Victoria CF: Clara; Raisa Méndez “Rai” (Alba Muñiz, min. 78), “Miga”, “Tati” Tenreiro, Andrea Díaz (Laura López, min. 38), Merino, Iria, “Bita” Suárez (Blanca García, min. 78), Candela (Nuria, min. 67), “Charín” y Uxía (Mirian Garabato “Gara”, min. 45).

Sárdoma CF: Olalla Vila; Sara Álvarez “Muñi”, Elena, Ainoa, Andrea Mariño “Drus”, Paula Lorenzo, María Calvar, “Equis” Márquez, Ainara (Irene, min. 58), Noelia y Yaiza (Nerea Cruz, min. 67).

Goles: 1-0 (min. 61), “Gara”. 1-1 (min. 76), Nerea. 1-2 (min. 87), Irene.

Árbitro: Adrián Miguel García (Delegación de A Coruña). Amonestó a la local “Bita” y, por el equipo vigués, a su técnico, David Ferreiro, a “Equis” y a Nerea, expulsando con roja directa a Vicky, en el banquillo.

Incidencias: A Grela 1. Decimoquinta jornada en el grupo 1 de Primera Nacional