El secretario técnico del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, aseguró este domingo que no hay nada nuevo sobre el noruego Erling Haaland e insistió en que el club intentará retenerlo una temporada más pese a los difícil que eso resulta. El dirigente hizo esos declaraciones en el programa “Doppelpass” después de que el viernes el futbolista dijera que se siente bajo presión por parte del equipo y que tendrá que tomar una decisión sobre su futuro pronto.

“No hay nada nuevo, no hay conversaciones. Me sorprendieron las declaraciones de Erling. Hablaré con él, le preguntaré por qué da una entrevista así después de un partido que ganamos 5-1. No hemos ejercido ninguna presión”, apuntó Kehl.

Entre Haaland y el Dortmund hay un compromiso para que el jugador pueda dejar el club a final de esta temporada y se habla de una cláusula de rescisión de 75 millones de euros. Los pretendientes del noruego abundan y entre ellos se cuentan el Real Madrid, el Barcelona y el Manchester City.

Kehl aseguró que aunque no hay un ultimátum el club necesita claridad para poder planificar la próxima temporada. “En algún momento tengo que saber de que jugadores dispongo. Pero no hay un ultimátum, todavía tenemos algunos días. No gustaría que siguiera, pero la única manera de lograrlo es ganar títulos”, señaló el secretario técnico del club alemán, segundo clasificado en la Bundesliga.