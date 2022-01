Respira tranquilo el Porriño. Esta semana iba a marcar el grado de tensión con el que iba a vivir lo que resta de temporada al enfrentarse a dos de los equipos de la zona baja de la clasificación (Zonzamas y Morvedre). Ganar significaba escapar de los problemas; no hacerlo era asegurarse semanas de angustia. Y no fallaron las de Isma Martínez. Al triunfo del pasado martes en Canarias añadieron ayer un solvente triunfo en la pista del Morvedre en un partido que siempre dominaron –aunque sin llegar a romperlo– y que tuvo una gran protagonista en la figura de Haridian. La pivote canaria anotó ayer once goles (con extraordinaria fiabilidad desde los siete metros), casi la mitad de los anotados por el Porriño en el día de ayer. Su temple fue esencial para que las gallegas no se metiesen en problemas de forma innecesaria.

El cuadro de Isma Martínez rompió el partido justo al final del primer tiempo y luego siempre supo manejar su ventaja en el marcador. En un partido más bien cerrado, con firmes defensas y buena portería, el Porriño no abrió la puerta en todo el segundo tiempo al Morvedre. Lo mantuvo a cuatro goles de ventaja como mínimo y eso le permitió sellar un triunfo muy valioso y que les despeja el camino de cara a lo que resta de temporada. Ficha técnica Bm. Morvedre: Sonora Solano, Malena Guerisoli (3), Caterina Benedetti, María de Uriarte (2), Irene Botella, Fiorella Corimberto, Celia López (4), Matilde Tisato, Andrea Claramonte (1), Lucía Gámez (3), Naiara Rubira (1), Helena Martín (4), Andrea Roda y Patricia Encinas. Conservas Orbe Rubensa Bm Porriño: Carolina Bono (2), Micaela Casasola, Ithaisa Trigo (1), Andrea Amarilla, Erica Tavares (2), Inés Hernández, Aitana Santomé (2), Anthia Espiñeira, Maider Barros (1), Sarai Samartín (1), Haridian Rodríguez (11), Sandra Fernández, Thais Fermo (2), Carme Castro (1), Fátima Ayelén y Estela Carrera. Marcador cada 5 minutos: 1-1, 3-4, 4-8, 7-9, 8-10, 9-14, DESCANSO, 10-16, 12-18, 16-20, 16-21, 17-22, 18-23. Árbitros: La pareja arbitral estaba formada por Víctor Navarro y Fernanda Espino. Por parte del Conservas Orbe Rubensa Bm Porriño excluyeron a Inés Hernández, Aitana Santomé y Sarai Samartín. Por otro lado, del C. Bm. Morvedre excluyeron a María de Uriarte, Fiorella Corimberto, Celia López y Lucía Gámez. Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de la Liga Guerreras Iberdrola.