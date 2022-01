Interesantísimo partido el que ofrecerán el domingo en la pista central de As Travesas el Forbe Reconquista de Vigo y el OAR Coruña, dos de los equipos de la zona alta de la tabla. Los vigueses llegan al choque en buenas condiciones, aunque no se han visto libres de COVID durante el parón navideño, pero con casos aislados. Así, con las bajas de Remeseiro (pendiente del resultado de una resonancia de rodilla) y de Jesu Veiga (en el tramo final de su recuperación del hombro), afrontan el choque con confianza, pero sabiendo que el OAR es uno de los equipos que mejor se han reforzado del grupo.

Granitos Ibéricos-C.do Ribeiro

El Granitos Ibéricos Carballal jugará esta tarde contra el Carnes do Ribeiro, a pesar de las numerosas bajas que tiene el equipo por COVID. El conjunto vigués solicitó el aplazamiento del choque, pero fue denegado. Así, con 3 jugadores que salieron de la cuarentena ayer, otro que saldrá hoy día de partido, y otros 3 que no pueden jugar por no tener los resultados de la PCR, afronta el partido el Carballal.

Bueu-Saeplast Cañiza

El Balonmán Saeplast Cañiza inicia el año con un derbi provincial frente al Bueu Atlético, un equipo que, aunque transita por la zona baja de la tabla, es peligroso y cuenta con grandes jugadores. El Bueu ya jugó un partido en el 2022, con victoria frente al Carnes do Ribeiro, por lo que comienza con fuerza tras el parón navideño. Precisamente ese es el temor del técnico del Cañiza, Isma Lago, ver cómo de enchufado sale su equipo después de un mes sin competir. Del Bueu destacó a su primera línea, con Roque, Brais y Mauro Bacelar.

Tejina-Sar Plástic Omnium

La SAR Plastic Omnium comienza el año 2022 con una salida a las Canarias. Pese a todos los problemas y las bajas (no tienen pivote), viajan con la intención de dar la sorpresa ante el Tejina La Laguna.

Rodosa Chapela-Ingenio

Partido aplazado a solicitud del BM Ingenio y concedido por la RFEBM.