Alen Muratovic jugará en el Novás

Alen Muratovic abandona su descanso. El lateral izquierdo, símbolo del Cangas en el que jugó ocho años consecutivos, ha llegado a un acuerdo con el Acanor Valinox Novás para jugar con el equipo de O Rosal lo que resta de temporada. La noticia llega unos meses después de que Muratovic decidiese retirarse a la finalización de la temporada pasada. A los 41 años y después de una etapa exitosa en el Cangas, donde se convirtió en mucho más que un jugador, el montenegrino tomó la decisión de retirarse y concederle a su cuerpo el merecido descanso.

Pero hace un tiempo surgió el interés del Novás por hacerse con sus servicios y tras diferentes conversaciones no tardaron en alcanzar un rápido acuerdo. A Muratovic le ha podido el hormigueo que la ausencia del balonmano le deja en su cuerpo. Por eso no tardó en dar el sí al Novás. Aunque su oficio y profesionalidad le ha llevado a pedir al equipo de O Rosal un par de entrenamientos para comprobar sus sensaciones y cerciorarse de que efectivamente estos meses sin balonmano no han dejado secuelas importantes en él. Pero el club que preside Andrés Senra ya ha cursado su ficha con la idea de que esté pronto a las órdenes de Alvaro Senovilla. La idea es que se incorpore de inmediato al grupo.

Cuentan desde el club rosaleiro que por los diferentes problemas (la pandemia, las lesiones) sentían que el grupo había perdido calidad en el trabajo semanal, no solo en los partidos, y que con Muratovic se garantizan en gran medida un profesional ejemplar que subirá el nivel en la dinámica del equipo.

El acuerdo es por estos cuatro meses aunque en el Novás no se decarta que si las cosas salen bien y ambas parte se sienten a gusto con la situación puedan sentarse a hablar sobre el futuro y poder extender durante más tiempo esta relación. Todo dependerá de la experiencia que ahora inician.

Posible aplazamiento

Aunque era poco probable, Muratovic podría volver a una pista de juego este mismo sábado aunque esta posibilidad ya parece poco probable porque el Burgos, rival de los rosaleiros este fin de semana, solicitaron ayer el aplazamiento de su partido debido a los casos de COVID en la plantilla castellana. El club anunció ayer que habían aparecido tres positivos y solicitaron a la Federación el aplazamiento. Hoy responderá el órgano federativo sobre esta posibilidad aunque desde el Novás también recuerdan que son cinco los positivos necesarios para el aplazamiento según el reglamento y que relajar ciertos baremos complicará finalizar el campeonato.