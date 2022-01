Céltiga y Valladares se repartieron ayer los puntos en el Salvador Otero, una igualada que no les sirve de mucho a ninguno de los dos equipos en sus luchas particulares.

El encuentro comenzó con un Céltiga muy dinámico que pronto comenzó a crear problemas a su rival. Fruto de ese dominio llegó el tanto local que arrancó en una buena jugada de Lezcano, que se adentró en el área, ganó la línea de fondo y centró atrás. Grégor remató en primera instancia de tacón, pero Tomás adivinó su intención, desviando la pelota a los dominios de Davila, que anotó a puerta vacía. Los isleños habían conseguido lo más difícil, adelantarse en el marcador y, lejos de refugiarse en su área, siguieron atacando, sobre todo por banda izquierda, a través de las incorporaciones al ataque de Pablo.

Sin embargo, ese ímpetu inicial se fue diluyendo, y poco después del cuarto de hora, el Valladares comenzó a hacerse tímidamente con el dominio del juego y con las ocasiones. Diego la envió demasiado alta y Nico llegó a tiempo de desviar un disparo de Hugo Barcia que iba camino de la red, dos avisos que serían anteriores al golazo de Cristian. El vigués cogió la responsabilidad de ejecutar un saque de esquina y lo clavó en el palo contrario, donde pegó la pelota antes de entrar. Gol olímpico que devolvía la igualada al marcador y daba algo de justicia al resultado.

El dominio visitante continuó hasta el final de la primera mitad, aunque el Céltiga tuvo la ocasión de desequilibrar el marcador en un remate de cabeza de Javi al que Tomás respondió de manera muy acertada. Los isleños no habían sido capaces de mantener su ventaja en el marcador pese a no pasar excesivos agobios ante un equipo que, dominando el centro del campo, no encontraba la profundidad necesaria para anotar hasta que apareció la genialidad de Cristian.

La segunda mitad arrancó con un cabezazo de Miguel Freiría que se fue fuera por muy poco. El Céltiga arrancó de nuevo dominando y Pablo Pillado estuvo a punto de devolver el tanto olímpico, pero lo evitó Tomás. El Céltiga dejaba muchos espacios atrás y Hugo Barcia estuvo cerca de aprovecharlos en una internada que le dejó solo ante Sergio, pero el meta local estuvo muy acertado.

Fue la antesala del segundo tanto visitante, una jugada ensayada de córner, con balón centrado al primer palo en el que el delantero visitante optó por ceder atrás de cabeza en lugar de rematar, despistando al portero y a toda la defensa local y permitiendo a Totti anotar el segundo a placer.

El tanto dejó tocado al Céltiga, que pudo encajar el tercero en un pase a la espalda de los centrales que dejó a Hugo Barcia solo ante Sergio. El meta local acertaba a meter el cuerpo para evitar el tanto. Sergio volvía a meter una mano salvadora ante Bruno en el 66 justo antes de una contra del Céltiga que Javi remataba demasiado alto tras un excelente centro de Iago Ameneiro. La ocasión espoleó a los locales, que tan solo cuatro minutos después gozaba de un disparo de falta de Davila que despejaba Tomás. El córner siguiente el Céltiga la volvió a tener, pero el balón se paseó de un lado a otro de la portería sin que nadie alcanzase a empujarla.

Fue en otro córner cuando, tras varios rechaces, llegó un centro a la cabeza de Carlos Besada, el central la devolvió al corazón del área pequeña, donde apareció el pie de Pablo para anotar la igualada. Quedaba tiempo por delante y el Céltiga se lanzó as por el partido y a por tres puntos muy importantes, poniendo cerco a la meta de Tomás.

El meta visitante acabaría resultando determinante, primero al despejar un disparo de Josiño, que se envenenó tras tocar en un contrario. El Céltiga seguía buscando el gol, sobre todo a base de saques de esquina mientras el Valladaress era incapaz de salir de su campo. El meta visitante fue clave en que no cayese el tercero, especialmente en una mano milagrosa a cabezazo de Carlos Besada. Los locales lo intentaron hasta el final, pero sin suerte.

Ficha Técnica:

Céltiga: Sergio, Carlos Besada, Mou, Pablo, Nico, Pablo Pillado (Álex Otero, m. 57), Javi, Davila, Lezcano (Josiño, m. 77), Iago Ameneiro (Óscar Iglesias, m. 71) y Grégor.

Valladares: Tomás, Cristian, David Costas, Mario (Abel Guisande, m. 76), Pablo, Totti, Diego (Miguel Vilar, m. 46), Heber (Miguel Freiría, m. 46), David Alonso, Bruno (Hugo Fariña, m. 74) y Hugo Barcia.

Goles: 1-0, m. 7: Davila; 1-1, m. 35: Cristian; 1-2, m. 54: Totti, 2-2, m. 73: Pablo.

Árbitro: Gabriel Polo Fraga, auxiliado en banda por Ángel Ron Valle y Raúl López. Amonestó a los locales Lezcano y Nico, así como a los visitantes Totti y Mario

Incidencias: Encuentro de la 13ª jornada de liga disputado en el campo Salvador Otero de A Illa ante unas 200 personas.